Netanyahu se presentará a la reelección en los próximos comicios, asevera su partido

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    Netanyahu se presentará a la reelección en los próximos comicios, asevera su partido
    El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una ceremonia en el Cementerio Militar en el Monte Herzl, el 21 de abril de 2026, en Jerusalén. AP/lia Yefimovich

Así lo confirmó en un breve comunicado el Likud

JERUSALÉN- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se presentará a la reelección en los próximos comicios, confirmó este miércoles su partido, el Likud, tras las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, poniendo en duda su candidatura.

En un breve comunicado publicado en sus canales, el Likud afirma que “Netanyahu se presentará a las próximas elecciones y, con la ayuda de Dios, ganará”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/por-que-las-alianzas-de-benjamin-netanyahu-con-partidos-ultraortodoxos-ponen-en-riesgo-su-reeleccion-KN20878233

El partido de Netanyahu reaccionó así a las palabras de Trump en una entrevista a la cadena ABC, donde dudó de que quiera continuar como primer ministro.

“No lo sé, ha tenido una carrera increíble. ¿Quiere continuar? Porque, como saben, es un primer ministro en tiempos de guerra. Ganaremos la guerra muy pronto, de una forma u otra, y saben que es un primer ministro en tiempos de guerra»” dijo Trump a la ABC, según publicó en su cuenta de X el jefe en Washington de la cadena, Jonathan Karl.

Aún no hay una fecha concreta para la celebración de elecciones en Israel, pero deberán convocarse como tarde el 27 de octubre.

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