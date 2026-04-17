Netflix cae un 10% en bolsa tras el anuncio de la salida de su presidente y cofundador

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Internacional
/ 17 abril 2026
    Netflix cae un 10% en bolsa tras el anuncio de la salida de su presidente y cofundador
    Para el segundo trimestre Netflix anticipa el mayor crecimiento interanual de la amortización de contenidos del año. ESPECIAL.
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por EFE

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La salida de Reed Hastings marca el fin de casi tres décadas vinculadas a la empresa

NUEVA YORK.- El coloso del entretenimiento Netflix caía este viernes un 10.02 % en la bolsa de Wall Street después de que su presidente y cofundador, Reed Hastings, anunciara su salida definitiva de la compañía a finales de junio.

Hastings dirigió la compañía desde su creación en 1997 hasta enero de 2023, cuando cedió el mando ejecutivo para asumir la presidencia de la junta directiva.

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Cofundador de la plataforma, Hastings ha estado vinculado a la empresa durante casi tres décadas. Antes de Netflix, impulsó Pure Software, compañía que sacó a bolsa y vendió el mismo año en que fundó el servicio de streaming.

Actualmente es miembro del consejo de administración de Bloomberg y de la empresa de inteligencia artificial Anthropic.

En paralelo, la compañía presentó este jueves sus cuentas del primer trimestre, en las que superó las previsiones de ingresos de Wall Street al alcanzar los 12 mil 250 millones de dólares, frente a los 12 mil 180 millones esperados, y un 16% más que en el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, los mercados están reaccionando con ventas en parte debido a la complejidad de las cifras de rentabilidad, según CNBC, que estuvieron influidas por un ingreso extraordinario de 2 mil 800 millones de dólares vinculado a la ruptura del acuerdo de adquisición de Warner Bros. Discovery.

El beneficio neto ascendió a 5 mil 280 millones de dólares, o 1.23 dólares por acción, frente a los 2.890 millones de dólares, o 66 centavos por título, del mismo periodo del año anterior.

Para el segundo trimestre, Netflix prevé unos ingresos de 12.574 millones de dólares, un aumento del 13.5 %, así como un beneficio neto de 3.327 millones de dólares.

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