Noche de terror en Venezuela: Testimonios de una población que durmió en las calles por los sismos

Por: Genevieve Glatsky, Tibisay Romero, Fabiola Ferrero, Julie Turkewitz, María Victoria Fermín and Yan Zhuang Los vecinos de la capital de Venezuela y de las ciudades cercanas describieron escenas de terror y confusión mientras se derrumbaban edificios, las ventanas vibraban y las casas se quedaban sin luz cuando dos fuertes terremotos sacudieron el país el miércoles por la noche. María Barco, de 24 años, de la ciudad de San Felipe, cerca del epicentro del terremoto, dijo que nunca había sentido algo tan fuerte, al describir una sacudida que pareció durar entre 60 y 90 segundos. Su hija gritó, dijo. La parte trasera de su casa se derrumbó, lo que impidió a la familia volver a entrar, según dijo Barco, y se quedaron sin internet ni electricidad.

El miércoles por la noche aún no estaba claro el alcance de los daños, pero el temor a una catástrofe generalizada era muy alto. El segundo terremoto, de magnitud 7,5 según las agencias de vigilancia estadounidenses, fue el más fuerte que ha sacudido el país desde 1900. Se produjo menos de un minuto después de otro sismo de magnitud 7,2.

Otros habitantes de San Felipe, al oeste de la capital, describieron cómo la gente salía en masa a las calles, gritando y abrazándose, acompañada de gritos de loros y ladridos de perros asustados. Algunos, temerosos de nuevas sacudidas, dijeron que pensaban pasar la noche al aire libre. Entre ellos estaba Lourdes Azuaje, de 37 años, quien dijo que estaba en la ducha cuando empezaron los temblores. Al sentir que las paredes y el techo temblaban y que las cosas empezaban a caerse, salió corriendo en toalla, explicó. Añadió que parte del techo de su vecino se había derrumbado. En Caracas, los equipos de emergencia buscaron sobrevivientes hasta bien entrada la noche después de que se derrumbara un edificio residencial de seis plantas en el barrio de El Paraíso. Decenas de familiares angustiados se agolpaban detrás de la cinta policial, mientras miembros de la Guardia Nacional, la policía y Protección Civil trepaban entre los escombros, gritando los nombres de los residentes desaparecidos y ordenando a los curiosos que se apartaran y guardaran silencio para que los atrapados pudieran oírlos.

Los equipos de rescate sacaron a una niña y a un perro, pero no estaba claro cuántas personas más quedaban sepultadas bajo los escombros del edificio. En Naguanagua, una ciudad del cercano estado de Carabobo, al oeste de la capital, Yohana Márquez dijo que, cuando empezó el temblor, les dijo a sus hijas que se quedaran donde estaban en casa. Pero el temblor no paraba. “Cuando vi que duraba más tiempo, les dije: ‘corran’, y corrimos duro”, explicó. “Fue el susto más espantoso que hemos vivido mis hijas y yo”, dijo Márquez, de 50 años. “Pensé que no alcanzaríamos a salir de nuestra casa”.

El terremoto empezó con un ruido ensordecedor, contó Josefina Hernández, de 48 años, administradora en Valencia, la capital de Carabobo. Se fue la luz al instante, dijo, y todo dentro de su casa empezó a moverse, con las ventanas traqueteando tanto que parecía que se iban a romper.