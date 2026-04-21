Nombramiento de Warsh para la Fed queda en el aire por el pulso de Trump a Powell

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Internacional
/ 21 abril 2026
    Nombramiento de Warsh para la Fed queda en el aire por el pulso de Trump a Powell
    Los senadores que interrogan a Warsh recordaron su participación durante la crisis financiera de 2007-2008, cuando él formaba parte de la Fed, como un punto clave de la audiencia. ESPECIAL.
EFE
por EFE

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Candidato de Trump a Fed defiende su independencia y pide otro marco para frenar inflación

WASHINGTON.- El nombramiento de Kevin Warsh, que este martes se enfrentó a su audiencia de confirmación como presidente de la Reserva Federal (Fed), podría retrasarse debido a la propia investigación que el Departamento de Justicia de Donald Trump ha abierto a Jerome Powell, que debería abandonar el banco emisor en unas tres semanas.

Después de casi tres horas de interrogatorio en el Comité Bancario del la Cámara Alta, a Warsh aún le quedan dos pasos formales para lograr el nombramiento: el comité debe votar si recomienda su nominación y luego el pleno del Senado debe aprobarlo por mayoría simple.

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La cita de este martes en el Senado era de gran importancia por los obstáculos que enfrenta la nominación de Warsh, empezando por las dudas sobre su independencia y la capacidad para tomar decisiones de política económica con criterios distintos a los que imponga la Casa Blanca.

Además de la garantía de independencia que se exige al presidente de la Fed, la nominación de Warsh se enfrenta a otro obstáculo más.

El senador republicano Thom Tillis ha asegurado que bloqueará la nominación, no porque considera que Warsh no es apto para el cargo, sino porque considera que antes de que presida la Fed debe concluir el proceso abierto contra el actual presidente de la Fed.

INFLACIÓN Y SU CONTENCIÓN

Por su parte Kevin Warsh, se ha comprometido a proteger la independencia de la institución sobre los tipos de interés durante una tensa audiencia de confirmación en el Senado y anunció otras políticas para frenar la inflación.

“La independencia de la política monetaria es esencial”, afirmó Warsh, en su declaración inicial ante el Comité Bancario del Senado y abordando la cuestión principal que rodea su nombramiento, “no creo que la independencia de la política monetaria se vea amenazada cuando los funcionarios electos expresan sus opiniones sobre las tasas”.

Warsh afirmó que la Reserva Federal todavía padece los errores de política monetaria cometidos durante la pandemia: “Quedó claro que no acertó”.

Criticó a la Fed por no haber cumplido su objetivo de inflación desde la pandemia, “eso es un indicio de que erró el tiro, y todavía estamos lidiando con el legado de los errores de política monetaria cometidos en 2021 y 2022. Una vez que se permite que la inflación se arraigue en la economía, resulta más costoso y difícil reducirla”.

“Creo que eso implica un cambio de régimen en la conducción política. Supone un marco de inflación distinto y nuevo”, aseguró Warsh que no concretó más.

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