Nuevos documentos sobre el amigo de Epstein, el exembajador del Reino Unido en Washington, pone a Starmer contra las cuerdas

LONDRES- Peter Mandelson le aseguró al gobierno británico que “nunca se arrepentiría” de nombrarlo embajador del Reino Unido en Estados Unidos, según documentos publicados el lunes. En cuestión de meses, su promesa demostró de forma dramática que fue errónea. Para cumplir con una exigencia de los legisladores, el gobierno británico divulgó más de 1,500 páginas de archivos relacionados con el nombramiento de Mandelson, amigo del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, como enviado a Washington al inicio del segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump.

Los papeles arrojaron nueva luz sobre la polémica decisión y suman más bochorno al atribulado primer ministro Keir Starmer. Entre los documentos figura una nota de Mandelson al entonces secretario británico de Relaciones Exteriores, David Lammy, en noviembre de 2024, antes de su nombramiento, en la que prometía que el gobierno “nunca se arrepentiría” de darle el cargo. Starmer destituyó a Mandelson tras nueve meses cuando surgieron nuevos detalles sobre su amistad con Epstein, y las repercusiones del desafortunado nombramiento han dejado al primer ministro peleando por conservar su puesto. Alex Burghart, legislador del opositor Partido Conservador, dijo que la decisión de nombrar a Mandelson “es un fracaso que definirá el mandato de este primer ministro”. “Es un fracaso que se escribirá como su epitafio político”, afirmó. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE MANDELSON Un primer lote de archivos publicado en marzo reveló que se había advertido a ministros que la amistad de Mandelson con Epstein exponía al gobierno a un “riesgo de reputación”. Más tarde se dio a conocer que Mandelson había sido aprobado para el cargo de embajador pese a no haber superado los controles de seguridad, una revelación que desató un agrio cruce de reproches entre Starmer y altos funcionarios. En los archivos divulgados el lunes se muestra a funcionarios de distintos departamentos discutiendo la evaluación de seguridad de Mandelson, un proceso que el asesor de Seguridad Nacional Jonathan Powell describió en archivos divulgados previamente como “extrañamente apresurado”.

Un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que el principal problema era “tratar de hacer 101 cosas en un tiempo muy corto”. En un correo electrónico, Mandelson preguntó a los funcionarios encargados de la evaluación si necesitaba hablarles sobre “literalmente cada extranjero que he conocido”. Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores sugirió que “envíe el puñado de nombres que mencionó.... Eso tranquilizará al equipo de evaluación de que usted ha sido exhaustivo, aunque todo sea bastante artificial”. Sigue sin estar claro por qué Mandelson no superó los controles de seguridad. El resumen de su proceso de evaluación no figura entre los documentos divulgados, ya que forma parte de una investigación policial sobre el exembajador por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.

Varios funcionarios han dicho que no se debe a sus vínculos con Epstein. En un informe de antecedentes elaborado por funcionarios antes de que Mandelson fuera nombrado, divulgado por el gobierno en marzo, se indican como preocupación sus vínculos comerciales con Rusia y China. Tampoco figura ningún registro de qué medidas, si las hubo, se tomaron para mitigar el riesgo de darle el cargo a Mandelson. Mandelson se negó a entregar información de su teléfono personal a las autoridades, y el gobierno “no tiene más recursos para registrar los dispositivos personales de Peter Mandelson”, se indica en los documentos. Mandelson, de 72 años, fue arrestado brevemente en febrero por detectives que investigan acusaciones de que transmitió información gubernamental sensible a Epstein cuando era ministro del gabinete, hace más de 15 años. Quedó en libertad sin condiciones de fianza mientras continúa la investigación. MANDELSON ERA VISTO COMO UN APACIGUADOR DE TRUMP Los críticos sostienen que la decisión de Starmer de nombrar a Mandelson es prueba de un mal juicio por parte de un primer ministro que ha cometido tropiezos repetidos desde que condujo al Partido Laborista, de centroizquierda, a una victoria electoral aplastante en julio de 2024. Pero en ese momento, muchos lo vieron como una jugada astuta para lidiar con un presidente impredecible. “Me temo que navegar los intereses de Reino Unido a través del gobierno de Trump requerirá habilidades y suerte sobrehumanas y un enorme esfuerzo de equipo”, dijo Mandelson en su nota de noviembre de 2024 a Lammy. La experiencia de Mandelson como exjefe de comercio de la Unión Europea, su encanto y su red de contactos globales se consideraban ventajas para lograr un acuerdo comercial con el gobierno de Trump. El plan pareció dar resultado, con una visita exitosa de Starmer a la Casa Blanca en febrero de 2025 seguida de un acuerdo comercial entre Reino Unido y Estados Unidos anunciado en mayo. En una carta dirigida a Starmer antes del viaje, Mandelson dijo que “Estados Unidos primero es la estrella guía de su administración”, y que la Casa Blanca bajo Trump “jugará en el sistema internacional con un conjunto diferente de reglas”. Mandelson señaló en un correo electrónico que el primer ministro y el presidente habían desarrollado un “fuerte vínculo personal”. La relación de Starmer con Trump se agrió más tarde, cuando Reino Unido declinó unirse a los ataques estadounidense-israelíes y otros esfuerzos en la guerra con Irán. Algunos aspectos del acuerdo comercial siguen incompletos. LOS DOCUMENTOS EXPONEN COMENTARIOS POCO HALAGADORES SOBRE STARNER Los detalles sobre los vínculos de Mandelson con Epstein, divulgados en enero en el enorme lote de archivos publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, plantearon nuevas dudas sobre el criterio de Starmer, lo que llevó a adversarios y a algunos legisladores laboristas a pedir la renuncia del primer ministro. Esos llamados se intensificaron cuando el Partido Laborista obtuvo importantes derrotas en las elecciones locales en mayo. Un alto ministro del gabinete, Wes Streeting, renunció con la intención de disputar a Starmer el liderazgo laborista. El alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, se postula para un escaño en el Parlamento en una elección especial del 18 de junio, y también se espera que desafíe a Starmer si gana. Los documentos muestran que, a puerta cerrada, Mandelson no siempre le dio a Starmer todo su apoyo, y que los ministros del gobierno también se desesperaban por la falta de liderazgo del primer ministro a los pocos meses de asumir el cargo. “Keir no lidera desde el frente”, dijo el ministro del gabinete Pat McFadden en un intercambio de mensajes por WhatsApp con Mandelson en mayo de 2025. El veredicto de Mandelson fue que “a Keir le falta brío”. Dijo que el gobierno necesitaba actuar, “me atrevo a decirlo... de una manera más trumpiana, asumiendo riesgos y en forma temeraria”. En julio, se lamentó de que el gobierno estaba “atribulado y desprovisto”, y que los ministros no saben realmente “lo que Keir piensa o quiere”. “De hecho, la mayoría de ellos no cree que Keir sepa lo que quiere”, dijo Mandelson.

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