Nuevos límites de la venta de alcohol en Damasco desata protestas

DAMASCO.-Cientos de sirios protestaron el domingo contra la medida de las autoridades que limita la venta y el consumo de alcohol en Damasco, lo que refleja una creciente ansiedad en la capital cosmopolita ante la posibilidad de que el nuevo gobierno islamista de Siria amenace libertades laicas mantenidas durante mucho tiempo.

Una multitud de residentes de diversas sectas religiosas se congregó en una plaza con césped en Bab Touma, un barrio cristiano de Damasco, donde coreó “¡Los sirios están unidos!”.

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“Esto no se trata de si queremos beber alcohol; se trata de la libertad personal. Hemos venido aquí para defender una idea”, afirmó Isa Qazah, un escultor de 45 años de la zona que se sumó a la protesta a lo largo de los callejones de piedra medieval cerca de la Ciudad Vieja de Damasco.

Fuerzas de seguridad fuertemente armadas rodearon a los manifestantes, si bien la protesta transcurrió sin incidentes.

La controversia estalló la semana pasada, cuando el gobernador de Damasco emitió un decreto que prohíbe “la provisión de bebidas alcohólicas de todo tipo en restaurantes y clubes nocturnos” en toda la capital.

En un plazo de tres meses, señala el texto, los restaurantes deberán haber eliminado sus cartas de vino y los dueños de bares y clubes deberán haber cambiado sus licencias por permisos de cafetería.

La decisión, que las autoridades dijeron que se tomó “a solicitud de la comunidad local”, se anunció al tiempo que el gobierno interino del exrebelde islamista y ahora presidente Ahmed al-Sharaa enfrenta una presión creciente de sectores de línea dura para imponer valores religiosos más conservadores.

Al-Sharaa no se ha pronunciado públicamente sobre el debate del alcohol.