Ofensiva rusa deja al menos 20 heridos en Kiev y un niño sin vida

KIEV.-Al menos 20 personas resultaron heridas, tras ser víctima de ataques aéreos rusos con drones y misiles Kiev, los cuales provocaron daños en edificios residenciales y apagones en gran parte de Ucrania en las primeras horas del viernes, informaron las autoridades.

De acuerdo a la información un niño falleció tras ser alcanzado por los ataques separados en el sureste del país.

Se informó que los equipos de rescate sacaron a más de 20 personas de un edificio de apartamentos de 17 pisos mientras las llamas envolvían la sexta y la séptima planta. Cinco personas fueron hospitalizadas y otras fueron atendidas en el lugar, de acuerdo con las autoridades.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, acusó a Moscú de atacar las ciudades ucranianas en respuesta a los fracasos en el frente oriental.

Según la fuerza aérea de Ucrania, en la reciente ofensiva rusa se utilizaron 465 drones de ataque y señuelo, así como 32 misiles de varios tipos. Las defensas antiaéreas interceptaron o bloquearon 405 aviones no tripulados y 15 proyectiles, agregó.

Además al sur de Ucrania, en la región de Zaporiyia, drones de ataque, misiles y bombas guiadas alcanzaron zonas residenciales e instalaciones energéticas y se cobraron la vida de un niño de 7 años, además de causar heridas a sus padres y a otras personas.

El operador nacional de energía de Ucrania, Ukrenergo, reportó cortes en el suministro en Kiev y la región circundante, además de en las regiones de Sumy, Járkiv, Poltava, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporiyia y Cherkasy.

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, indicó que el ataque del viernes dejó sin electricidad a ambos lados de la ciudad, dividida por el río Dnipro, mientras que el mayor operador de electricidad de Ucrania, DTEK, dijo que ya se trabajaba en la reparación en varias centrales térmicas dañadas.

La Defensa de Rusia ha manifestado que los ataques habían tenido como objetivo instalaciones energéticas que abastecen al ejército ucraniano. No obstante, no dio detalles de esas instalaciones, pero señaló que las fuerzas rusas utilizaron misiles hipersónicos Kinzhal y drones de ataque contra ellas.

Cabe destacar que cada año, Rusia ha intentado paralizar la red eléctrica ucraniana antes del duro invierno con la esperanza de erosionar la moral pública.

El sector energético ha sido un campo de batalla clave desde que Rusia invadió a su vecino el 24 de febrero de 2022.