Operativo Comando Sur de EU destruye otra presunta narco lancha en el océano Pacífico

El 9 de febrero, a pesar de la intervención de los Estados Unidos en Venezuela, se reportó que el operativo ‘Comando Sur de los Estados Unidos’ interceptó una presunta narcolancha.

El ataque se desarrolló contra una lancha en el océano Pacífico. La explosión resultó en la muerte de dos personas y un sobreviviente en alta mar. La decisión de disparo fue tomada por el general Francis L. Donovan. La Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur designó que los ocupantes, de la presunta narco lancha, eran miembros de una organización terrorista.

‘La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico’ se redactó el comunicado del ataque.

Se reportó que tras el ataque, y el avistamiento de un sobreviviente, las autoridades lo informaron a la Guardia Costera para rescatar y asegurar al sobreviviente. Este ataque cinético contra las embarcaciones, presuntamente asociadas con el crimen organizado de Latinoamérica y Sudamérica, es el número 40, aproximadamente.