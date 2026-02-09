Operativo Comando Sur de EU destruye otra presunta narco lancha en el océano Pacífico

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 9 febrero 2026
    Operativo Comando Sur de EU destruye otra presunta narco lancha en el océano Pacífico
    El ataque contra la presunta narcolancha del 9 de febrero, fue ordenado por el general Francis L. Donovan del Comando Sur de los Estados Unidos FOTO: VANGUARDIA

El ataque cinético resultó en un sobreviviente y en la muerte de dos personas, presuntamente, narcoterroristas

El 9 de febrero, a pesar de la intervención de los Estados Unidos en Venezuela, se reportó que el operativo ‘Comando Sur de los Estados Unidos’ interceptó una presunta narcolancha.

El ataque se desarrolló contra una lancha en el océano Pacífico. La explosión resultó en la muerte de dos personas y un sobreviviente en alta mar. La decisión de disparo fue tomada por el general Francis L. Donovan. La Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur designó que los ocupantes, de la presunta narco lancha, eran miembros de una organización terrorista.

La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráficose redactó el comunicado del ataque.

Se reportó que tras el ataque, y el avistamiento de un sobreviviente, las autoridades lo informaron a la Guardia Costera para rescatar y asegurar al sobreviviente. Este ataque cinético contra las embarcaciones, presuntamente asociadas con el crimen organizado de Latinoamérica y Sudamérica, es el número 40, aproximadamente.

TE PUEDE INTERESAR: Gustavo Petro califica de ‘positiva’ la reunión con Donald Trump: ‘nos llevamos muy bien’

Esta operación ocurre después que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunieran para conversar sobre las problemáticas de seguridad, narcotráfico y crimen organizado internacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Narcotráfico

Localizaciones


Estados Unidos
Océano Pacífico

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
La FGR confirma el hallazgo de 5 mineros de los 10 desaparecidos en Sinaloa

La FGR confirma el hallazgo de 5 mineros de los 10 desaparecidos en Sinaloa
Marcan criterios obligatorios para juzgar delitos contra mujeres defensoras de derechos humanos.

Corte frena liberación en caso Uruchurtu y ordena juzgar con enfoque de género e interseccionalidad
La Presidenta aseguró que cualquier diálogo se desarrollará bajo el principio de soberanía nacional.

Sheinbaum: no hay acuerdo firmado con EU por minerales críticos y no se cambiará la ley minera
Los trabajadores y sindicatos de Maine afirmaron que ICE está discriminando racialmente a las personas y ha creado un entorno en el que las personas de color están bajo “una ocupación” que impide su libertad de movimiento.

Ahora Maine es sacudida por las redadas de ICE contra migrantes
Enfermeras en huelga y simpatizantes se manifiestan fuera del Hospital Presbiteriano de Nueva York.

Enfermeras en huelga pactan acuerdo después de un mes de protestas en Nueva York
Cuba agradece a México por el envío de más de 814 toneladas de ayuda humanitaria. Apoyo solidario ante sanciones, crisis económica y gestiones petroleras.

‘Gracias por el afecto’... Presidente de Cuba agradece a México por envío de ayuda humanitaria
De izquierda a derecha: Jeffrey Epstein, Bill Clinton y Ghislaine Maxwell durante un viaje a Tailandia en el año 2002.

Los archivos Epstein revelan el rol de Ghislaine Maxwell en el círculo de Clinton
En una parte del espectáculo se ve a Bad Bunny entregar el trofeo Grammy a un niño que aparece sentado con sus padres observando la premiación.

¿Era Liam Conejo Ramos? No, él es el niño que recibió Grammy de Bad Bunny en show del Super Bowl LX