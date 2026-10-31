Opinión: Europa está en llamas y esto no va a parar

Hace una década y media, la revista Time eligió a “El manifestante” como su persona del año. Desde California hasta El Cairo, el semanario perfiló a más de 100 participantes en manifestaciones públicas a lo largo de 2011: uno fue retratado usando una máscara antigás negra y naranja, mientras que de otro, que hablaba árabe, la revista “entendió las palabras Facebook y Twitter”. Juntos formaban el colectivo que se convirtió en el héroe del año. Hoy en día, la elección de Time parece tan oportuna como distante. A medida que una nueva ola de protestas sacude a Occidente, poco sobrevive del romanticismo de la revista acerca de la rebelión pública. La desesperación, en lugar de la celebración, es ahora el estado de ánimo dominante con el que los comentaristas occidentales abordan las protestas, a medida que los ciudadanos más jóvenes toman las calles en toda Europa.

Aunque geográficamente dispersos, los estallidos actuales muestran una sincronía notable. En Francia, las protestas estudiantiles han dado paso a insurrecciones más violentas, mientras que los jóvenes han ocupado plazas en Madrid y Lisboa. En Albania, la Corte Suprema del país fue incendiada por manifestantes antigubernamentales, mientras que en ciudades italianas la policía se preparó para enfrentamientos con los manifestantes. A diferencia de los ciudadanos indignados retratados por Time en 2011, los manifestantes de hoy se resisten a una fácil identificación política. En la izquierda, los organizadores se han distanciado de quienes secuestraron sus marchas de protesta con saqueos indiscriminados. En la derecha, los comentaristas han tachado a los manifestantes de extremistas o de jóvenes de origen migrante supuestamente empeñados en derrocar a Occidente una tienda de lujo a la vez. Estas interpretaciones ponen a prueba la credulidad. En cambio, las protestas aparecen como un género totalmente contemporáneo de política no oficial, típico de nuestra era hiperpolítica. Resistentes a la asimilación política tanto por parte de la izquierda como de la derecha, expresan sentimientos de futilidad generacional. Las protestas han puesto a Europa en vilo. Sin embargo, dadas las circunstancias que las subyacen, parecen destinadas a repetirse.

Unos meses después de que Time nombrara a su persona del año, el sociólogo alemán Wolfgang Streeck dictó una conferencia en Fráncfort sobre lo que denominó “la crisis retrasada del capitalismo democrático”. En la charla, describió un malestar del Estado fiscal europeo que se había estado gestando desde finales del siglo XX. Con un telón de fondo de tasas de crecimiento en declive, argumentó Streeck, los gobiernos estaban atrapados entre la barricada y el mercado de bonos, sin ningún remedio eficaz a la vista. El diagnóstico de Streeck ha perdido poca pertinencia en 2026. En todo caso, la crisis que detectó parece solo haberse profundizado. Después de una política monetaria más libre en la década de 2010, las tasas de interés están subiendo de nuevo en todo Occidente, lo que eleva los costos de endeudamiento para los gobiernos. Es probable que los europeos, ávidos de un mayor gasto público y mejores servicios, se sientan decepcionados. La austeridad, nunca terminada del todo, se dispone en cambio a regresar con toda su fuerza. De hecho, ahora se han sumado tensiones adicionales a la lista de Streeck. En 2011, los Estados europeos aún no estaban bajo presión para recaudar dinero para el rearme, y faltaban tres años para las hostilidades en Ucrania. La guerra israelí-estadounidense contra Irán, con todos sus efectos inflacionarios, parecía una sombría especulación. Las crisis climáticas y la competencia china parecían más incipientes que inmediatas. Lo que el historiador Adam Tooze ha llamado la “policrisis” —o el conjunto de crisis superpuestas que acechan a los sistemas políticos europeos en la actualidad— no estaba del todo instalada.

El repertorio de la protesta también ha cambiado. En 2011, los entusiastas de las nuevas plataformas de redes sociales se apresuraron a llamar a las revueltas en Europa y el norte de África “revoluciones de Facebook”, viéndolas como levantamientos predominantemente digitales. La etiqueta parecía barata en ese momento, más bien una estratagema de mercadotecnia por parte de empresas tecnológicas ansiosas por publicitar sus credenciales democráticas que una descripción fiel. Sobre todo, ocultaba que los sindicatos y las redes vecinales habían desempeñado un papel tan importante en la convocatoria de personas como las plataformas. La etiqueta parece menos barata hoy en día. El partido izquierdista de Jean-Luc Mélenchon, La Francia Insumisa, logró movilizar a decenas de miles de estudiantes y maestros para paralizar el sistema de escuelas secundarias del país. Sin embargo, gran parte de la actividad de protesta se lanzó fuera de los circuitos oficiales de la izquierda, instigada a través de TikTok o aplicaciones de chat. Lo mismo ocurre en Bruselas, donde los líderes sindicales han tenido dificultades para seguir el ritmo de las convocatorias de reunión en línea. De manera crucial, la actual generación de manifestantes son nativos, no novatos, de estas plataformas, pues han crecido en el internet social. Como resultado, muchos de los manifestantes operan fuera del ámbito de las organizaciones tradicionales, como los sindicatos y los partidos. Sin duda, esto otorga a las manifestaciones su vitalidad y escala, pero también se presta a una falta de disciplina. Para los observadores externos, los participantes y los no participantes son más difíciles de distinguir, lo que es propio de movimientos más completamente descentralizados. Incluso los grupos más formales como los chalecos amarillos en Francia, que se unieron a las protestas el fin de semana pasado, son presa de la laxitud operativa.

El paso a los disturbios y el saqueo, además, sugiere objetivos que tienen menos que ver con los derechos sociales o la provisión pública. Para analistas como Ivan Krastev, el telón de fondo de estos levantamientos es una sensación más amplia de falta de futuro, también palpable en las ansiedades continentales sobre la migración y el declive demográfico. En este entorno funesto, los disturbios expresan una mentalidad de suma cero en la que los participantes sienten que la construcción de un poder colectivo duradero es improbable y que la acción directa es más prometedora. Tal desesperanza se ve profundizada por un mercado laboral en el que los títulos parecen carecer de sentido, ya que la inteligencia artificial se dispone a fracturar la estructura de la vida laboral europea. Mientras que las movilizaciones masivas del siglo XX tuvieron lugar en un condicional futuro esperanzador, el horizonte temporal de la protesta contemporánea se ha reducido a objetivos más inmediatos: mayor financiamiento, la apropiación de bienes. “Tout comprendre, c’est tout pardonner”, como dicen los franceses. Sin embargo, un cierto nihilismo juvenil, ante perspectivas tan sombrías, es difícil de calificar como irracional.

La predicción política siempre emana un tufo a astrología. Incluso si un escenario al estilo de Serbia es difícil de imaginar, las convulsiones actuales de Europa sin duda tendrán efectos a corto plazo, quizás empujando a la opinión pública francesa hacia la derecha o inclinando a los votantes españoles hacia la izquierda. Sin embargo, cualesquiera que sean las consecuencias de las protestas en el nivel de la política formal, es poco probable que retrocedan sus condiciones de origen: recortes fiscales, entropía digital, duelo por un futuro anulado. Es difícil creer que los manifestantes lo hagan.