Opositores y aliados de EU denuncian el ‘crimen de agresión’ de Trump en Venezuela ante la ONU

Internacional
/ 6 enero 2026
    Opositores y aliados de EU denuncian el ‘crimen de agresión’ de Trump en Venezuela ante la ONU
    Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se reúnen en Nueva York. AP

Brasil, China, Colombia, Cuba, Eritrea, México, Rusia, Sudáfrica y España condenan el ataque en una reunión de la ONU

Estados Unidos fue denunciado rotundamente por un “crimen de agresión” en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU el lunes después de los ataques mortales de la administración Trump contra Venezuela y la captura de su líder, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

“Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente son inaceptables”, declaró Sérgio França Danese, embajador de Brasil ante la ONU. “Estos actos constituyen una gravísima afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional . China, Colombia, Cuba, Eritrea, México, Rusia, Sudáfrica y España se unieron a Brasil para condenar el ataque.

Maduro se declaró inocente el lunes de los cargos de drogas, armas y narcoterrorismo en una audiencia de lectura de cargos en un tribunal federal de Manhattan. Su equipo legal incluye a Barry Pollack , un destacado abogado litigante estadounidense que representó a Julian Assange durante años.

El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, insistió en que Estados Unidos no estaba en guerra con el país, pero el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, advirtió que Estados Unidos estaba al borde de verse arrastrado a un nuevo conflicto.

