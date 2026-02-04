$!OPS revela que México, EU y Canadá son los más afectados en 2026 por sarampión; emite alerta

Ante el alza de casos de sarampión, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nueva alerta epidemiológica en todo América, en la que se hace un llamado a los países para intensificar las actividades de vigilancia, vacunación y respuesta rápida ante los brotes.

De esta forma, la institución prevé interrumpir la transmisión de la enfermedad, garantizando en todo momento la seguridad y protección a poblaciones vulnerables.

En el comunicado de la OPS se destacó la persistencia de casos y brotes en varios países de la región, en un contexto de aumento sostenido de casos durante el año 2025, en comparación con los últimos cinco años, tendencia que parece continuar para este 2026.

“La OPS recomienda fortalecer la vigilancia y la búsqueda activa de casos, incluido el diagnóstico por laboratorio, implementar actividades complementarias de vacunación para cerrar brechas de inmunidad, y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier caso sospechoso”.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA POR SARAMPIÓN ENTRE 2025 Y 2026

En 2025, la región notificó 14.891 casos confirmados de sarampión, incluyendo 29 defunciones, en 13 países:

Argentina (36 casos), Belice (44 casos), Bolivia (597 casos), Brasil (38 casos), Canadá (5.436 casos, incluyendo 2 defunciones), Costa Rica (1 caso), El Salvador (1 caso), Estados Unidos (2.242 casos, incluyendo 3 defunciones), Guatemala (1 caso), México (6.428 casos, incluyendo 24 defunciones), Paraguay (49 casos), Perú (5 casos) y Uruguay (13 casos). Este total representa un aumento de 32 veces respecto a los 466 casos registrados en 2024.

En las primeras tres semanas de 2026, se confirmaron 1.031 casos adicionales de sarampión en siete países sin defunciones notificadas hasta el momento:

Bolivia (10), Canadá (67), Chile (1), Estados Unidos (171), Guatemala (41), México (740) y Uruguay (1). Este total representa un aumento de 43 veces en comparación con los 23 casos notificados en el mismo período de 2025.