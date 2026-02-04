OPS revela que México, EU y Canadá son los más afectados en 2026 por sarampión; emite alerta
De frente a la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, la OPS reiteró un llamado ante contagios de sarampión
Ante el alza de casos de sarampión, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nueva alerta epidemiológica en todo América, en la que se hace un llamado a los países para intensificar las actividades de vigilancia, vacunación y respuesta rápida ante los brotes.
De esta forma, la institución prevé interrumpir la transmisión de la enfermedad, garantizando en todo momento la seguridad y protección a poblaciones vulnerables.
En el comunicado de la OPS se destacó la persistencia de casos y brotes en varios países de la región, en un contexto de aumento sostenido de casos durante el año 2025, en comparación con los últimos cinco años, tendencia que parece continuar para este 2026.
“La OPS recomienda fortalecer la vigilancia y la búsqueda activa de casos, incluido el diagnóstico por laboratorio, implementar actividades complementarias de vacunación para cerrar brechas de inmunidad, y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier caso sospechoso”.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA POR SARAMPIÓN ENTRE 2025 Y 2026
En 2025, la región notificó 14.891 casos confirmados de sarampión, incluyendo 29 defunciones, en 13 países:
Argentina (36 casos), Belice (44 casos), Bolivia (597 casos), Brasil (38 casos), Canadá (5.436 casos, incluyendo 2 defunciones), Costa Rica (1 caso), El Salvador (1 caso), Estados Unidos (2.242 casos, incluyendo 3 defunciones), Guatemala (1 caso), México (6.428 casos, incluyendo 24 defunciones), Paraguay (49 casos), Perú (5 casos) y Uruguay (13 casos). Este total representa un aumento de 32 veces respecto a los 466 casos registrados en 2024.
En las primeras tres semanas de 2026, se confirmaron 1.031 casos adicionales de sarampión en siete países sin defunciones notificadas hasta el momento:
Bolivia (10), Canadá (67), Chile (1), Estados Unidos (171), Guatemala (41), México (740) y Uruguay (1). Este total representa un aumento de 43 veces en comparación con los 23 casos notificados en el mismo período de 2025.
POBLACIÓN MÁS AFECTADA POR SARAMPIÓN EN AMÉRICA Y VACUNACIONES
La evidencia disponible indica que, entre los casos confirmados con información disponible, el 78% no estaba vacunado y en el 11% el antecedente de vacunación era desconocido. Aunque la mayor proporción de casos se registró en adolescentes y adultos jóvenes, las tasas de incidencia más elevadas se observaron en menores de un año, seguidos por niños de 1 a 4 años y de 5 a 9 años, lo que refuerza la necesidad de garantizar esquemas completos de vacunación y medidas de protección adicionales en contextos de brote.
A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que durante 2025 se notificaron más de 552.000 casos sospechosos de sarampión en 179 países, de los cuales cerca del 45% (247.623) fueron confirmados, lo que refleja un resurgimiento global de la enfermedad en un contexto de brechas persistentes de inmunización.
En cuanto a la cobertura de vacunas contra el sarampión, rubéola y paperas (SRP) en las Américas, se mostró un ligero incremento en 2024 respecto al 2023 (de 87% a 89% para la primera dosis y de 76% a 79% para la segunda). No obstante, las cifras continúan por debajo del 95% recomendado para evitar brotes.
“Solo el 33% de los países y territorios de la región alcanzaron el 95% o más de cobertura con la primera dosis y apenas el 20% logró esa meta con la segunda dosis. Se estima que 1,5 millones de niños no recibieron ninguna dosis de esta vacuna en el 2024”, estableció la OPS.
OPS EMITE UN LLAMADO DE ATENCIÓN ANTE CONTAGIOS Y PRÓXIMOS EVENTOS MASIVOS
La Organización recordó que ya se acerca uno de los eventos masivos más esperados del 2026: la Copa Mundial de Fútbol. Dentro de este contexto, la OPS reiteró que los países deben incrementar la sensibilidad del sistema de vigilancia que utilicen, mediante la implementación de búsquedas activas, a fin de detectar oportunamente la ausencia o presencia de casos de sarampión y rubéola.
Mientras que los países con brotes activos deben intensificar la vacunación y la respuesta rápida para interrumpir la transmisión de la enfermedad.
“La OPS continuará monitoreando la situación del sarampión y actualizará las recomendaciones según la evolución epidemiológica”.