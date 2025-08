Pagará Amazon 20 mdd anuales a The New York Times por usar artículos para entrenar IA

NUEVA YORK- De acuerdo con The Wall Street Journal Amazon y The New York Times alcanzaron un acuerdo en el que el gigante tecnológico pagará anualmente por lo menos 20 millones de dólares al diario estadounidense para que pueda acceder tanto a sus artículos como a su contenido periodístico para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial.

En este sentido como parte de este convenio, que ya fue dado a conocer a finales de mayo, The New York Times va a permitir a la compañía de Jeff Bezos hacer uso del contenido del periódico, de su publicación sobre cocina, NYT Cooking, así como del medio deportivo asociado The Athletic con el propósito de alimentar sus herramientas de IA.

De esta forma, Amazon estará posibilitado de visualizar resúmenes en tiempo real y extractos de artículos de The New York Times en sus servicios y plataformas, incluyendo a su asistente virtual Alexa, además, podrá capacitar otros de los modelos creados por la compañía de Bezos, quien a su vez es el dueño de The Washington Post; una competencia directa con NYT.