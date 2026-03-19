Retrocede la libertad global en 2025; EU sufre una destacable caída, según Freedom House
De acuerdo a este último reporte, en el que se analizó las caídas del índice de libertad en un total de 54 países, sobresalen Guinea-Bisáu, Tanzania, Burkina Faso, Madagascar y El Salvador con los mayores retrocesos
En el nuevo reporte revela que Estados Unidos, Bulgaria e Italia estuvieron entre los países considerados libres con en donde se registraron los mayores deterioros el año pasado.
En comunicado de prensa publicado en el sitio web de Freedom House, detalla que derivado de “los golpes militares, la violencia contra manifestantes pacíficos y los intentos de debilitar las garantías constitucionales en 2025 provocaron el vigésimo año consecutivo de declive de la libertad global” de acuerdo al nuevo informe titulado “Libertad en el Mundo 2026: La creciente sombra de la autocracia”.
Así mismo, prosigue el texto, se pudo verificar que 54 países “experimentaron un deterioro en sus derechos políticos y libertades civiles, mientras que solo 35 registraron mejoras. Actualmente, apenas el 21 % de la población mundial vive en países considerados libres, frente al 46 % de hace dos décadas”.
Jamie Fly, quien es el director ejecutivo de Freedom House, expresó que “si bien 2026 ha traído nuevas oportunidades para quienes viven bajo regímenes autoritarios, desde Venezuela hasta Irán, los últimos 20 años han sido un período oscuro para la libertad global”, Fly prosigue explicando que “los conflictos armados, los golpes de Estado, los ataques a las instituciones democráticas y la represión de los derechos por parte de los autoritarios han resultado en dos décadas completas de declive. Quienes aún disfrutan de la libertad deben redoblar sus esfuerzos para contrarrestar el autoritarismo y brindar un apoyo más efectivo a las aspiraciones democráticas de las personas que se oponen a la represión en todo el mundo, o este declive persistente continuará”.
Freedom House explica que además de que se observó el aumento de represión en las naciones en donde hay regímenes autoritarios, El 2025 “se caracterizó por un desempeño irregular entre las democracias del mundo”.
Siendo así, el informe muestra que de los 88 países que son “calificados como Libres”, es Estados Unidos en donde se “experimentó el descenso más pronunciado, con una caída de 3 puntos hasta una puntuación de 81 en la escala de 100 puntos del informe”; describe el comunicado que continúa detallando que “en este grupo, solo Bulgaria registró un descenso (−3), seguida de cerca por Italia (−2). El empeoramiento del estancamiento en el Congreso y la escalada de afirmaciones de autoridad ejecutiva unilateral, combinados con un aumento durante varios años de las amenazas y represalias por la libertad de expresión no violenta, y un debilitamiento de las salvaguardias anticorrupción, llevaron la puntuación de Estados Unidos a su nivel más bajo desde que Freedom in the World comenzó a publicar puntuaciones de 0 a 100 en 2002”.
Subraya que como consecuencia de la caída en Estados Unidos en 2025, esta “contribuyó a una erosión de 12 puntos en las últimas dos décadas, bajo administraciones tanto republicanas como demócratas”.
Así mismo, el reporte precisa que Guinea-Bisáu, Tanzania, Burkina Faso, Madagascar y El Salvador registraron los más altos retrocesos, en tanto que Bolivia, Fiyi y Malaui pasaron de ser consideradas naciones “parcialmente libres” a “libres” esto fue debido al “fortalecimiento de su Estado de derecho”, indica Freedom House.
No obstante, el reporte hace hincapié que en las dos últimas décadas el número de países considerados como “parcialmente libres” disminuyó en más de un 50 % y que tanto la libertad de prensa como la de expresión, así como el debido proceso son los aspectos en donde el informe observó que empeoraron en todo el globo.
Solo 35 países registraron mejoría en 2025, entre ellos Siria o Sri Lanka; las mejores puntuaciones se registraron en Finlandia, con 100 puntos sobre una escala de 100, Noruega, Suecia y Nueva Zelanda con 99.
REGRESO DE TRUMP
Con el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca para un segundo en enero de 2025, En Estados Unidos se produjo uno de los retrocesos más marcados en ese país con una pérdida de tres puntos como consecuencia del “aumento de la disfunción legislativa, el dominio del poder ejecutivo y las amenazas a la libertad de expresión”, señala el informe.
Freedom House achaca esta pérdida de libertades en Estados Unidos a la combinación de problemas estructurales, entre estos, el “estancamiento partidista” en el Congreso, que provocó el cierre de Gobierno más largo en la historia del país entre octubre y noviembre de 2025.
Así también, el informe indica un incremento del poder unilateral por parte del Ejecutivo y a las acciones dirigidas a castigar la expresión no violenta de los que no son estadounidenses en la Administración Trump.
En base a lo anterior Freedom House concluye que Trump “decidió poner fin a los comentarios estadounidenses sobre la imparcialidad de las elecciones en el extranjero, amenazó la soberanía de sus aliados y llevó a cabo acciones militares unilaterales en el exterior de carácter jurídicamente ambiguo”.
Con información de la Agencia de Noticias EFE y Freedom House.