Países nórdicos adoptan la defensa total ante el aumento del riesgo de sabotaje y guerra

”Lo que está sucediendo ahora en Ucrania debe ser un llamado de atención para todos y debemos fortalecer nuestra defensa para evitar que algo así nos suceda”, dijo el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, a The Associated Press.

DEFENSA TOTAL

Noruega anunció en enero que planea comenzar a construir refugios antiaéreos en nuevos edificios después de detener la práctica en 1998.

El gobierno sueco nombró a su primer ministro de defensa civil en 2022, poco después de que Rusia invadió Ucrania. Los residentes de entre 16 y 70 años están obligados a servir en caso de guerra o amenaza de guerra, ya sea en el Ejército o ayudando a proporcionar servicios de rescate, extinción de incendios, atención médica u otros servicios.

Los refugios de defensa civil de Finlandia son la envidia de los países nórdicos y pueden albergar alrededor del 86% de la población finlandesa. Un refugio público en Helsinki puede albergar a 6,000 personas, está diseñado para resistir las consecuencias de un ataque nuclear y se encuentra en un estado de preparación casi constante con camas y lavabos escondidos detrás de puertas blindadas y una cancha de hockey subterránea.

Noruega y algunas otras naciones nórdicas también indican a los residentes que tengan suficiente comida y agua almacenada para siete días.

”¿Qué harías tú y tu familia más cercana si el suministro eléctrico se cortara por un período prolongado? ¿Qué harías si fallara el suministro de agua?”, pregunta el manual noruego.

The Associated Press habló con 11 personas en Kongsberg y la mayoría dijo que tenían algún tipo de suministro. Aunque la mayoría no tenía un stock para siete días, y algunos no tenían nada en absoluto, dos personas dijeron que probablemente podrían sobrevivir más de una semana.