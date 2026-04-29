Paraguay dice que no abandona a Taiwán. China tiene otros planes

China ha desplegado su poder económico para obligar a otros países, incluido Paraguay, a romper sus lazos con Taiwán, que China considera parte de su territorio.

Hoy, sin embargo, Paraguay forma parte de un club mundial cada vez más pequeño.

Unidos en 1957 por dos gobernantes militares —Chiang Kai-shek y Alfredo Stroessner— motivados por el fervor anticomunista, este dúo improbable ha sido inseparable desde entonces.

La nación insular de alta tecnología y su aliado sudamericano, rural y sin salida al mar, se encuentran en lados opuestos del planeta.

En la actualidad, Paraguay es el único país sudamericano que mantiene relaciones con Taiwán y se ha convertido en una de las naciones más contrarias a China en Latinoamérica.

Esta postura le ha granjeado la buena voluntad de Estados Unidos y ha convertido al país en uno de los favoritos del gobierno de Donald Trump en su desafío a China en la región.

Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, ha elogiado al presidente conservador de Paraguay, Santiago Peña, como un “fuerte aliado estadounidense”, y Trump ha dicho que estaba “haciendo un gran trabajo”.

Por su parte, Peña describió la reelección de Trump como un “sueño hecho realidad”.

Peña, en una entrevista con The New York Times, dijo que Paraguay y Taiwán tenían algo en común: ambos llevan las de perder.

La experiencia de Paraguay de enfrentarse a los “gigantes” vecinos Brasil y Argentina —incluido un conflicto en el siglo XIX que acabó con la mitad de su población— hace que se identifique de manera instintiva con la lucha de Taiwán por mantenerse separado de China, explicó.

“Luchar contra todo pronóstico es algo que sentimos en nuestra propia piel”, dijo Peña.

Sin embargo, ese pronóstico es cada vez más adverso.

Diez países —entre ellos Panamá, Honduras, El Salvador, República Dominicana y Nicaragua— han cambiado su reconocimiento diplomático a China en la última década. Solo 12 naciones siguen reconociendo a Taiwán.

Taiwán, con una población de 23 millones de habitantes, ha mantenido su relación con Paraguay, un país de 6,1 millones, esencialmente mediante regalos: un avión presidencial, helicópteros de segunda mano, autobuses eléctricos y viajes turísticos de políticos paraguayos a Taipéi, la capital.

También ha doblado telenovelas taiwanesas al español y ha pagado la construcción del edificio del Parlamento de Paraguay.

Pero China está intensificando la presión sobre Paraguay para que rompa sus lazos con Taiwán.

En los últimos 18 meses, ha sido acusada de lanzar ciberataques contra organismos gubernamentales, de sobornar a altos cargos políticos paraguayos y de seducir a legisladores con lujosos viajes a Pekín. Diplomáticos chinos han advertido a Paraguay para “tomar una decisión correcta lo más temprano posible” entre China y Taiwán.

Sin embargo, Taiwán también está subiendo la apuesta, al prestar a Paraguay 200 millones de dólares para ayudar a construir viviendas para los pobres y contribuir con 20 millones de dólares a un nuevo hospital.

Ha concedido becas a más de 800 paraguayos para estudiar CTIM en Taipéi, y financia una escuela técnica de 18 millones de dólares en Asunción, la capital paraguaya.

Los expertos taiwaneses también han puesto en marcha una industria local de piscicultura, una iniciativa diseñada para diversificar la economía de Paraguay, que gira en torno a la carne de res y la soya.

En Eusebio Ayala —ciudad agrícola a unos 64 kilómetros al este de Asunción—, la agencia taiwanesa de desarrollo exterior cruza distintos tipos de siluro para crear ejemplares híbridos que crezcan más rápido en tanques y sepan mejor a la parrilla.

Tsan-Ping Wang, de 40 años, director del proyecto, afirmó que le encanta su trabajo y explicó cómo su equipo de técnicos taiwaneses estaba en primera línea de una batalla mundial por ganarse la confianza y el corazón de la gente.

“Nuestro trabajo siempre molesta a China”, añadió. “Pero no tenemos miedo”.

La delicada posición en la que se encuentra Paraguay entre China y Taiwán se da en un momento en el que Trump ha hecho de la reducción de la influencia económica de China en América Latina una piedra angular de su política hacia la región.

En las últimas décadas, China ha invertido cientos de miles de millones de dólares en ayuda, préstamos y proyectos como puertos y carreteras en Latinoamérica.

A pesar de que Paraguay tiene una superficie muy reducida, es un premio “simbólico” y “estratégico” para China, dijo Evan Ellis, profesor de la Escuela de Guerra del Ejército estadounidense, quien estudia la presencia de China en América Latina.

Estados Unidos y Paraguay firmaron recientemente acuerdos sobre minerales críticos y cooperación militar.

La semana pasada, Paraguay también recibió a 16 migrantes de otros países deportados por Estados Unidos, el primer grupo que llegó como parte de los acuerdos firmados con el gobierno de Trump.

Los países con lazos diplomáticos con Taiwán a menudo se enfrentan a obstáculos para exportar a China, incluidas barreras sobre productos agrícolas, carne de res y otras materias primas.

Por ello, un coro creciente de paraguayos quiere cambiar de lealtad.

Los ganaderos se han quejado de no poder vender a China debido a la alianza de décadas con Taiwán.

Cada vez más empresas se unen a la Cámara de Comercio Paraguay-China de Asunción, dijo su directora comercial, Jessica Chenu.

Los productores agroalimentarios paraguayos, dijo, buscan formas de sortear los obstáculos burocráticos para hacer negocios con Pekín, al que ven como un mercado mayor y más lucrativo.

También surgen divisiones en el gobierno paraguayo. Estaba previsto que siete legisladores del gobernante Partido Colorado participaran en una visita a Pekín en octubre, pero cancelaron, y un legislador sugirió que funcionarios estadounidenses lo habían amenazado con cancelar su visa estadounidense.

Un portavoz del Departamento de Estado no quiso comentar la afirmación del legislador, pero dijo que Estados Unidos puede denegar visas si las “actividades propuestas por la persona pudieran tener consecuencias adversas potencialmente graves para la política exterior de Estados Unidos”.

Algunos críticos de la diplomacia pro-Taiwán de Paraguay también discrepan de uno de los principales argumentos de Peña: que Paraguay debería evitar a China por ser un régimen autoritario de partido único.

Esperanza Martínez, senadora de la oposición, señaló que el partido gobernante ha estado en el poder durante los últimos 79 años, excepto cinco.

“Si vamos a hablar de democracia”, dijo Martínez, “¿cómo estamos en casa?”.

Como ministra de Salud Pública y Bienestar Social en un gobierno anterior, Martínez recordó que los diplomáticos taiwaneses le enviaban orquídeas todos los años con motivo de su cumpleaños.

“Nos están usando”, añadió. “Y nos estamos vendiendo muy barato”.

Tanto Taiwán como China han sido acusados habitualmente de jugar sucio.

Durante la pandemia de COVID-19, según funcionarios taiwaneses, China ofreció a Paraguay millones de vacunas a cambio de cambiar el reconocimiento, afirmación que Pekín niega.

Taiwán acusa a Huawei, la gigantesca empresa china de telecomunicaciones, de espiar a sus diplomáticos en Asunción. Las autoridades estadounidenses culparon a hackers chinos de los recientes ciberataques a organismos gubernamentales paraguayos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China y su embajada en Washington no respondieron a las solicitudes de comentarios para este artículo.

En septiembre, una legisladora del Partido Colorado fue expulsada del Senado por presunto tráfico de influencias después de ser grabada describiendo cómo se repartiría entre los funcionarios una donación de 8 millones de dólares procedentes de Taiwán. Ella afirmó que sus palabras habían sido sacadas de contexto.

En una entrevista concedida al Times antes de concluir su mandato de seis años en febrero, el embajador de Taiwán en Asunción, José Chih-Cheng Han, dijo que los críticos a veces malinterpretaban la finalidad de las donaciones de Taiwán al gobierno de Paraguay.

“No son coimas”, dijo Han. “No pagamos ningún dinero al bolsillo de ningún político”.

Taiwán es un “socio confiable”, argumentó el embajador: uno mucho más preferible a aliarse con un “gigante”.

“No necesariamente ir con China significa desarrollo”, añadió.

Peña, quien habló con el Times en marzo en una cumbre de líderes conservadores latinoamericanos celebrada en el sur de Florida y organizada por Trump, dijo que muchos países latinoamericanos habían buscado “beneficios a corto plazo” al aliarse con Pekín.

Sin embargo, Peña dijo que, a medida que China desviaba sus materias primas y socavaba sus industrias con productos manufacturados baratos, acababan por arrepentirse.

El año pasado, la economía paraguaya creció un 6,6 por ciento, una de las tasas más altas de la región.

“Paraguay, incluso sin tener relaciones con China, supera al resto de los países de Sudamérica”, dijo Peña. “Entonces, ¿cuál es el factor adicional que nos van a dar?”.

El tira y afloja entre China y Taiwán también divide a sus diásporas en Ciudad del Este, centro comercial multicultural del este de Paraguay.