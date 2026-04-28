Trump y Carlos destacan el vínculo político entre EU y Reino Unido en discurso ante el Congreso

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Internacional
/ 28 abril 2026
    Trump y Carlos destacan el vínculo político entre EU y Reino Unido en discurso ante el Congreso
    Ambos mandatarios fueron acompañados del embajador de Reino Unido en EU, Christian Turner, la secretaria de Exteriores británica Yvette Cooper, el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. AP

Después del discurso público ante el poder legislativo de ambos mandatarios, se realizó una reunión a puerta cerrada en la en el Despacho Oval: “muy buena reunión”, declaró Trump

El rey Carlos III reconoció que existen “tiempos de gran incertidumbre” al expresar su gratitud al pueblo estadounidense y conmemorar el 250mo aniversario de la independencia estadounidense en un discurso ante el Congreso de Estados Unidos, donde destacó los vínculos entre ambos países en un momento de agitación política.

“Durante todo ese tiempo”, dijo Carlos, “nuestros destinos han estado entrelazados”.

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Carlos es apenas el segundo monarca británico en hablar ante una sesión conjunta del Congreso. Su madre, la reina Isabel II, pronunció un discurso similar en 1991 donde destacó los lazos históricos entre ambos países y la importancia de sus valores democráticos.

El rey retomó esos temas en sus declaraciones del martes, pronunciadas en un entorno muy diferente al de cuando su madre habló ante la misma cámara en el Capitolio de Estados Unidos. El presidente Donald Trump está en un conflicto abierto con el primer ministro británico Keir Starmer por la guerra en Irán. Muchos de los legisladores presentes en la sala estuvieron el sábado en la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que fue interrumpida por un tiroteo que las autoridades han descrito como un intento de asesinato contra Trump.

“Permítanme decirlo con determinación inquebrantable”, dijo Carlos. “Actos de violencia como estos nunca tendrán éxito”.

Aunque el rey se centró en intereses comunes, hubo sutiles alusiones a temas que han dividido a Estados Unidos y Reino Unido, particularmente en lo que respecta a los asuntos globales. El monarca dijo que los países “no pueden descansar en logros pasados” mientras la guerra en Irán pone a prueba su relación. Y pidió una “determinación inquebrantable” para respaldar a Ucrania contra Rusia, al tiempo que ensalzó la alianza de la OTAN, a la que Trump ha socavado repetidamente.

El rey comenzó su día en la Casa Blanca, donde él y Trump se saludaron cordialmente durante una ceremonia en el Jardín Sur. Bajo cielos grises y lluviosos, Trump bromeó diciendo que era un “hermoso día británico” antes de centrar su atención en la historia compartida de Estados Unidos y Reino Unido.

Sin mencionar su disputa con Starmer, el mandatario trató de trazar una línea desde el sellado de la Carta Magna por el rey Juan en 1215 hasta la Guerra de Independencia de Estados Unidos.

“Los patriotas estadounidenses hoy pueden cantar: ’My country, ’tis of thee, sweet land of liberty’ (“Mi país es de vos, dulce tierra de libertad”), solo porque nuestros antepasados coloniales primero cantaron ‘God save the King’ (“Dios salve al rey”)”, declaró Trump.

Los líderes se reunieron en el Despacho Oval en un encuentro cerrado al público, lo que redujo la posibilidad de los encuentros libres y a veces controvertidos con funcionarios extranjeros que se han vuelto habituales durante el segundo mandato de Trump. Después, el presidente dijo que fue una “muy buena reunión” y que Carlos es una “persona fantástica”.

TRUMP, STARMER Y EPSTEIN

La relación intermitente de Trump con Starmer se ha vuelto particularmente agria en los últimos meses mientras el presidente republicano ha buscado reunir apoyo internacional para la guerra en Irán. Trump criticó a Starmer, quien se ha resistido en gran medida a sus propuestas, diciendo que “no es con Winston Churchill con quien estamos tratando”.

Trump también ha impuesto aranceles a Reino Unido y ha advertido sobre gravámenes adicionales pese a un fallo que la Corte Suprema emitió a principios de este año que ha dificultado ese tipo de medidas unilaterales. El republicano amenazó apenas la semana pasada con imponer un “gran arancel” a Reino Unido si no elimina un impuesto a los servicios digitales sobre empresas tecnológicas estadounidenses.

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De manera más amplia, Trump ha cuestionado la tradicional alianza transatlántica con esfuerzos por anexarse Groenlandia y amenazas de abandonar la OTAN. Ha impuesto aranceles repetidamente y se ha burlado de Canadá, miembro de la Mancomunidad Británica.

El líder de los demócratas de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York, culpó el lunes a las políticas republicanas de tensar la relación entre Washington y Londres.

“Esperemos que la visita del rey contribuya en gran medida a reparar el daño que esta administración ha hecho a uno de nuestros aliados más importantes en el mundo”, declaró.

Mientras tanto, Carlos ha enfrentado algunos llamados en el Capitolio para reunirse con víctimas de Jeffrey Epstein mientras esté en Estados Unidos. No mencionó directamente al delincuente sexual convicto, pero hizo referencia a la “fuerza colectiva” en Estados Unidos y Reino Unido para “apoyar a las víctimas de algunos de los males que, trágicamente, existen actualmente en nuestras dos sociedades”.

No se sabe si las declaraciones, cuidadosamente expresadas, tenían la intención de ser un reconocimiento indirecto de las víctimas de abuso sexual tras el escándalo de Epstein. El representante demócrata por California Ro Khanna, quien ha sido un líder del impulso en el Capitolio para lograr justicia sobre Epstein, dijo que el embajador británico en Estados Unidos le informó que habría un reconocimiento a los sobrevivientes durante el discurso ante el Congreso.

Carlos y Camila llegaron a la capital del país el lunes y tomaron el té con el presidente y la primera dama, Melania Trump. La pareja real continuará su viaje por Estados Unidos más adelante esta semana con paradas en Nueva York y Virginia.

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