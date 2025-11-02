Persiste en EU retraso de vuelos por escasez de controladores aéreos

Los retrasos en los vuelos continuaron en los aeropuertos de Estados Unidos el domingo debido a la escasez de controladores de tráfico aéreo, mientras el cierre del gobierno entraba en su segundo mes, con el aeropuerto de Newark en Nueva Jersey experimentando retrasos de dos a tres horas.

La oficina de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York avisó en X que los retrasos en Newark a menudo se extienden a los otros aeropuertos de la región.

Los viajeros que vuelan hacia, desde o a través de Nueva York “deben esperar cambios en el horario, retenciones en las puertas y conexiones perdidas. Cualquiera que vuele hoy debe verificar el estado del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto y esperar esperas más largas”, agregó la publicación en redes sociales.

El Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, el Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth y el Aeropuerto O’Hare de Chicago también experimentaban docenas de retrasos y una o dos cancelaciones, junto con los principales aeropuertos de San Francisco, Los Ángeles, Denver y Miami, según FlightAware.

El secretario de Transporte Sean Duffy ha estado advirtiendo que los viajeros comenzarán a ver más interrupciones en los vuelos cuanto más tiempo pasen los controladores sin recibir un cheque de pago.

”Trabajamos horas extras para asegurarnos de que el sistema sea seguro. Y reduciremos el tráfico, verán retrasos, cancelaremos vuelos para asegurarnos de que el sistema sea seguro”, declaró Duffy el domingo en “Face the Nation with Margaret Brennan” de CBS.

Añadió que no planea despedir a los controladores de tráfico aéreo que no se presenten a trabajar.

”Son gente que está tomando decisiones para alimentar a sus familias, no los voy a despedir”, indicó Duffy. “Necesitan apoyo, necesitan dinero, necesitan un cheque de pago. No necesitan ser despedidos”.

A principios de octubre, Duffy había advertido a los controladores de tráfico aéreo que habían llamado para reportarse enfermos en lugar de trabajar sin un cheque de pago que corrían el riesgo de ser despedidos. Incluso un pequeño número de controladores que no se presentan a trabajar está causando problemas porque la agencia de aviación tiene una escasez crítica de ellos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) señaló el viernes en X que casi 13 mil controladores de tráfico aéreo han estado trabajando sin paga durante semanas.

Las escaseces de personal pueden ocurrir tanto en los centros de control regionales que gestionan múltiples aeropuertos como en las torres de control individuales de los aeropuertos, pero no siempre conducen a interrupciones en los vuelos. Según la firma de análisis de aviación Cirium, los datos de vuelos mostraron un fuerte rendimiento a tiempo en la mayoría de los principales aeropuertos de Estados Unidos durante el mes de octubre a pesar de problemas de personal aislados a lo largo del mes.

Antes del cierre, la FAA ya estaba lidiando con una escasez de larga data de alrededor de 3 mil controladores de tráfico aéreo.