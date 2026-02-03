Petro estará en la Casa Blanca tras las acusaciones de Trump sobre fomentar el narcotráfico

/ 3 febrero 2026
    Petro estará en la Casa Blanca tras las acusaciones de Trump sobre fomentar el narcotráfico
    El conservador Trump y el izquierdista Petro están ideológicamente muy alejados, además de que ambos utilizan sus discursos para ser contundentes y son imprevisibles. AP

Este martes será la reunión de ambos mandatarios; han mantenido tensas interacciones en los últimos meses por la invasión a Venezuela o el genocidio palestino

El presidente estadounidense Donald Trump recibirá al presidente colombiano Gustavo Petro en la Casa Blanca este martes para conversaciones, solo semanas después de amenazar con una acción militar contra el país sudamericano y acusar al líder de inundar Estados Unidos con cocaína.

Funcionarios de la administración de Estados Unidos dicen que la reunión se centrará en la cooperación en seguridad regional y los esfuerzos contra el narcotráfico. El lunes, el mandatario sugirió que Petro —quien sigue criticando a Trump y la operación estadounidense para capturar al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro— parecía más dispuesto a trabajar con su administración para frenar el flujo de drogas ilegales desde Colombia.

TE PUEDE INTERESAR: Celebra Trump...¡invasión de México y cesión de territorios!

”De alguna manera, después de la incursión en Venezuela, se volvió muy amable”, dijo Trump a los periodistas. “Cambió mucho su actitud”.

Sin embargo, la discordia entre los líderes ensombrece el encuentro, incluso cuando Trump trató de restar importancia a cualquier fricción en vísperas de la visita.

El conservador Trump y el izquierdista Petro están ideológicamente muy alejados, pero ambos líderes comparten una tendencia a la retórica verbal y la imprevisibilidad. Eso prepara el escenario para una visita a la Casa Blanca con una vibra de que cualquier cosa podría suceder.

En los últimos días, Petro ha provocado al presidente de Estados Unidos, llamándolo “cómplice de genocidio” en la Franja de Gaza, y afirmar que la captura de Maduro fue un secuestro.

Y antes de su partida hacia Washington, Petro llamó a los colombianos a salir a las calles de Bogotá durante la reunión en la Casa Blanca.

Históricamente, Bogotá ha sido un aliado de Washington. En los últimos 30 años, Estados Unidos ha trabajado estrechamente con Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, para arrestar a narcotraficantes, repeler a grupos rebeldes y fomentar el desarrollo económico en áreas rurales.

Pero las relaciones entre los líderes se han tensado por la acumulación de fuerzas estadounidenses en la región para realizar ataques militares mortales sin precedentes dirigidos a embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental. Al menos 126 personas han muerto en 36 ataques conocidos.

En octubre, la administración republicana de Trump anunció sanciones a Petro, su familia y un miembro de su gobierno por acusaciones de participación en el comercio mundial de drogas.

TE PUEDE INTERESAR: EU pide aplazar al 26 de marzo la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores

El Departamento del Tesoro impuso las sanciones contra Petro; su esposa, Verónica del Socorro Alcocer García; su hijo, Nicolás Fernando Petro Burgos; y el ministro del Interior, Armando Alberto Benedetti.

Las sanciones, que tuvieron que ser levantadas para permitir que Petro viajara a Washington esta semana, se produjeron después de que Estados Unidos anunció en septiembre que, por primera vez en tres décadas, agregaría a Colombia a la lista de naciones que no cooperan en la guerra contra las drogas.

Luego vino la audaz operación militar el mes pasado para capturar a Maduro y su esposa para enfrentar cargos federales de conspiración de drogas, una acción que Petro ha denunciado enérgicamente. Tras la destitución de Maduro, Trump puso a Colombia en aviso y advirtió ominosamente a Petro que podría ser el siguiente.

Colombia está “dirigida por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos”, dijo Trump sobre Petro el mes pasado. “Y no lo va a hacer por mucho tiempo, déjenme decirles”.

Pero unos días después, las tensiones se aliviaron un poco después de una llamada entre los líderes. Trump dijo que Petro en su conversación de una hora explicó “la situación de las drogas y otros desacuerdos”. Y Trump extendió una invitación a Petro para la visita a la Casa Blanca.

En un par de ocasiones, Trump ha utilizado las reuniones típicamente guionizadas de líderes para entregar severas reprimendas a sus homólogos frente a la prensa.

En febrero de 2025, Trump y el vicepresidente JD Vance reprendieron al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy por no agradecer lo suficiente el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. En mayo, Trump también utilizó una reunión en la Casa Blanca para confrontar enérgicamente al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, acusando al país, con reporteros presentes, de no abordar la infundada afirmación de Trump sobre el asesinato sistemático de agricultores blancos.

Se desconoce si la reunión entre Trump y Petro incluirá una parte frente a las cámaras.

