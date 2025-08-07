Pide Ghislaine Maxwell al tribunal no divulgar las transcripciones del gran jurado de Epstein
En las últimas semanas ha aumentado la presión para que la Administración de Donald Trump haga pública toda la información relacionada con este caso
NUEVA YORK- La británica Ghislaine Maxwell, que cumple 20 años de prisión por facilitar chicas menores de edad a su expareja Jeffrey Epstein para que abusara de ellas, pidió a un juez federal en Nueva York que no haga públicas las transcripciones del gran jurado sobre la investigación que se hizo sobre ambos, como pidió el Gobierno.
En el documento de nueve páginas sometido a la corte federal para el Distrito Sur de Nueva York, donde se juzgó a Maxwel en el 2022l, sus abogados argumentaron que “Epstein ha muerto. Ghislaine Maxwell no”.
”Cualquier interés que el público pueda tener en Epstein no puede justificar una intrusión amplia en el secreto del gran jurado en un caso en el que la acusada está viva, sus opciones legales son viables y sus derechos al debido proceso permanecen”, argumentaron al tribunal sus abogados David O. Markus and Melissa Madrigal.
Indicaron además que tras la muerte de Epstein, que según las autoridades se privó de la vida en prisión en 2019, mientras aguardaba su juicio por pederastia, la Fiscalía cambió de postura y convirtió a Maxwell “en el rostro de sus crímenes”.
”Se convirtió en el chivo expiatorio y la única persona a la que el gobierno llevó a juicio”, indica además la petición al tribunal, que surge luego de que el Departamento de Justicia solicitara que se publiquen las transcripciones del gran jurado de este mediático caso.
En las últimas semanas ha aumentado la presión para que la Administración de Donald Trump haga pública toda la información relacionada con este caso, especialmente después de que el Departamento de Justicia concluyera oficialmente que no existe una supuesta lista de clientes de Epstein que implicara a figuras famosas o poderosas.
”Funcionarios públicos, legisladores, expertos y ciudadanos comunes siguen profundamente interesados y preocupados por el caso Epstein. De hecho, otros juristas han publicado transcripciones del gran jurado después de concluir que el caso de Epstein califica como un asunto de interés público”, señaló Justicia en su petición al tribunal.
Sin embargo, la defensa de Maxwell aseguró a la corte que el interés público identificado por el Gobierno, aunque comprensible, “es insuficiente para justificar la divulgación de materiales del gran jurado en este momento”.
”El gobierno busca revelar las transcripciones del gran jurado, citando ‘interés histórico’ sin tener en cuenta cómo esa divulgación afectará los intereses de privacidad de Maxwell, su petición pendiente y cualquier litigio futuro”, argumentaron además sus abogados.
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos, inició una investigación sobre el caso Epstein y ha citado a declarar a diez personas, entre ellos, el expresidente Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, a seis exfiscales generales del país idos y dos antiguos directores del FBI.