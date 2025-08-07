Pide Ghislaine Maxwell al tribunal no divulgar las transcripciones del gran jurado de Epstein

NUEVA YORK- La británica Ghislaine Maxwell, que cumple 20 años de prisión por facilitar chicas menores de edad a su expareja Jeffrey Epstein para que abusara de ellas, pidió a un juez federal en Nueva York que no haga públicas las transcripciones del gran jurado sobre la investigación que se hizo sobre ambos, como pidió el Gobierno.

En el documento de nueve páginas sometido a la corte federal para el Distrito Sur de Nueva York, donde se juzgó a Maxwel en el 2022l, sus abogados argumentaron que “Epstein ha muerto. Ghislaine Maxwell no”.

TE PUEDE INTERESAR: Citan a declarar a Bill y Hillary Clinton en Congreso EU por el caso Epstein

”Cualquier interés que el público pueda tener en Epstein no puede justificar una intrusión amplia en el secreto del gran jurado en un caso en el que la acusada está viva, sus opciones legales son viables y sus derechos al debido proceso permanecen”, argumentaron al tribunal sus abogados David O. Markus and Melissa Madrigal.

Indicaron además que tras la muerte de Epstein, que según las autoridades se privó de la vida en prisión en 2019, mientras aguardaba su juicio por pederastia, la Fiscalía cambió de postura y convirtió a Maxwell “en el rostro de sus crímenes”.