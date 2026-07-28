Pide la UE sean ejecutadas inmediatamente las órdenes de detención pendientes de la CPI

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    Pide la UE sean ejecutadas inmediatamente las órdenes de detención pendientes de la CPI
    WASHINGTON (United States), 28/07/2026.- Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (L) talks with US Secretary of Defense Pete Hegseth (C) and Health and Human Services Secretary Robert F. Kennedy Jr. (R) at the funeral services for the late US Senator Lindsey Graham from South Carolina at the Washington National Cathedral in Washington, DC USA, 28 July 2026. Lindsey Graham, Republican senator from South Carolina, died earlier this month following a brief illness at the age of 71. EFE/EPA/WILL OLIVER EFE/EPA/Will Oliver

La visita de Netanyahu a EU vio salpicada por la polémica suscitada por la petición del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de hacer efectiva la orden de arresto emitida en su contra por la CPI

BRUSELAS- La Unión Europea (UE) recordó este martes su apoyo a la Corte Penal Internacional (CPI) e instó a todos los países a ejecutar de forma inmediata las órdenes de detención pendientes, en alusión a la visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El portavoz de la Comisión Europea Anouar El Anouni respondió así, durante una rueda de prensa, al ser preguntado por el viaje de Netanyahu, que atravesó el espacio aéreo de diferentes países europeos para reunirse con Trump pese a la orden de detención internacional que pesa sobre él por presuntos crímenes en Gaza.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/netanyahu-acusa-a-mamdani-por-solicitar-su-arresto-por-acusaciones-de-crimenes-de-guerra-en-palestina-CH22434372

Acerca del sobrevuelo de Netanyahu por países firmantes del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la corte, el portavoz indicó que “cualquier pregunta concreta sobre la CPI debería dirigirse directamente a la propia CPI”.

“Pero permítanme también dejar muy claro cuál es nuestra postura con respecto a la Corte Penal Internacional”: en tanto que UE, “apoyamos a la CPI y los principios establecidos en el Estatuto de Roma”, precisó.

«Como UE, respetamos la independencia y la imparcialidad de la corte y estamos firmemente comprometidos con la justicia penal internacional y la lucha contra la impunidad», agregó.

Petición del alcalde de Nueva York

Además, recordó que en 2023 el Consejo de la UE -los países- adoptó unas conclusiones en las que instó a todos los Estados a «”garantizar la plena cooperación con la corte, incluida la ejecución inmediata de las órdenes de detención pendientes”.

La visita de Netanyahu a EE.UU. se ha visto salpicada por la polémica suscitada por la petición del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de hacer efectiva la orden de arresto emitida en su contra por la CPI y tras atravesar en su viaje varios Estados signatarios del tratado de Roma.

Durante el trayecto hacia Washington, la aeronave que trasladó a Netanyahu sobrevoló el espacio aéreo de Grecia, Italia, Francia y Canadá, cuatro Estados firmantes del estatuto, según datos de diversos radares de seguimiento aéreo.

Desde que la CPI emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad, el primer ministro israelí ha evitado en algunos viajes el espacio aéreo de países que reconocen la jurisdicción del tribunal, como España e Irlanda.

Trump ha rechazado públicamente la posibilidad de que Netanyahu sea detenido en EE.UU. y afirmó la semana pasada que el primer ministro israelí “no será arrestado” mientras se encuentre en territorio estadounidense, en respuesta a las declaraciones de Mamdani sobre una eventual detención si Netanyahu viaja a Nueva York.

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