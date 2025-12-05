Trump ve paz ‘eventualmente’ en Ucrania después de que Rusia rechazó el último plan

Internacional
/ 5 diciembre 2025
    Trump ve paz ‘eventualmente’ en Ucrania después de que Rusia rechazó el último plan
    Los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron con el dictador ruso Vladimir Putin y otros líderes del Kremlin en Moscú. FOTO: AP

El presidente se mantuvo optimista de que podría llegarse a una resolución ‘con el tiempo’

Donald Trump afirmó que Estados Unidos está “trabajando muy duro” para lograr un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, mientras funcionarios de Kiev y Washington se reunían en Miami para encontrar un camino a seguir.

Las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania se producen dos días después de que el enviado de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, se reunieran durante cinco horas con el dictador ruso Vladimir Putin y se marcharan sin acuerdo. Aun así, el presidente se mantuvo optimista de que podría llegarse a una resolución “con el tiempo”.

“Estamos pactando la paz en todo el mundo. Estamos resolviendo guerras a niveles nunca antes vistos. Ocho. Buscamos una más: la de Rusia y Ucrania”, dijo en la ceremonia nacional de encendido del árbol de Navidad cerca de la Casa Blanca. “Si es posible, y creo que eventualmente lo lograremos”.

La semana pasada, 8.000 soldados murieron. El mes pasado, 27.000 soldados murieron innecesariamente. Tenemos que detener eso. Y estamos trabajando arduamente para lograrlo.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que Ucrania estaba buscando un informe el jueves de Estados Unidos sobre los puntos conflictivos después de su reunión con Rusia.

“Nuestra tarea ahora es obtener información completa sobre lo que se dijo en Moscú y qué otros pretextos ha ideado Putin para prolongar la guerra y presionar a Ucrania”, dijo Zelensky en una publicación a X el jueves anunciando que se llevarían a cabo las conversaciones.

Un alto funcionario estadounidense dijo el miércoles a The Post que Witkoff y Kushner habían invitado al principal negociador y asesor de seguridad nacional de Ucrania, Rustem Umerov, a Miami para una reunión.

Ellos, junto con el Secretario de Estado Marco Rubio, se reunieron por última vez con los ucranianos el domingo en Miami, donde discutieron el plan de 19 puntos que elaboraron juntos en Ginebra el mes pasado.

“No son sólo las condiciones las que ponen fin a las peleas”, dijo Rubio después de la reunión en Hallandale Beach, al norte de Miami.

“Se trata también de las condiciones que preparan a Ucrania para la prosperidad a largo plazo... Creo que hoy hemos avanzado sobre eso, pero todavía queda trabajo por hacer”.

La publicación del jueves de Zelensky —que no dijo quién representaba a las partes estadounidense y ucraniana en las conversaciones— señaló que “Ucrania está preparada para cualquier posible evolución”.

“Por supuesto, trabajaremos de la manera más constructiva posible con todos los socios para garantizar que se logre la paz, y que sea, después de todo, una paz digna”, dijo. “Solo una paz digna proporciona seguridad real, y entendemos plenamente que esto requiere, y seguirá requiriendo, el apoyo de nuestros socios”.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si las conversaciones habían comenzado el jueves por la tarde.

Los detalles sobre las conversaciones de Estados Unidos con el Kremlin han sido cuidadosamente guardados desde el final de la reunión.

El asesor de Putin, Yuri Ushakov, afirmó el martes que rusos y estadounidenses discutieron cuatro versiones diferentes de un plan de paz en sus conversaciones.

“Algunas de las formulaciones que nos ofrecieron son inaceptables. Por lo tanto, el trabajo continuará”, afirmó.

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

