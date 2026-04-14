Polonia ya se encuentra entre las 20 economías más grandes del mundo. Cómo ocurrió

POZNAN- Hace una generación, Polonia racionaba el azúcar y la harina, y sus ciudadanos ganaban una décima parte de lo que ganaban los alemanes occidentales. Hoy, la economía del país ha superado a la de Suiza y se ha convertido en la 20ma más grande del mundo, con una producción anual superior a 1 billón de dólares. Esto es un salto histórico desde las ruinas poscomunistas de 1989-1990 hasta convertirse en un líder del crecimiento europeo, algo que los economistas argumentan que ofrece lecciones sobre cómo llevar la prosperidad a la gente común y que, según el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, debería ser reconocido con la presencia de Polonia en la cumbre del G20 a finales de este año.

Esta transformación se refleja en personas como Joanna Kowalska, ingeniera de Poznan, una ciudad de unos 500 mil habitantes, situada a medio camino entre Berlín y Varsovia, quien regresó a casa tras cinco años de vivir en Estados Unidos. “Con frecuencia me preguntan si me pierdo de algo al regresar a Polonia y, para ser sincera, siento que es al revés”, expresó Kowalska. “Estamos por delante de Estados Unidos en muchos ámbitos”. Kowalska trabaja en el Centro de Supercomputación y Redes de Poznan, que desarrolla la primera fábrica de inteligencia artificial en Polonia y la integra con una computadora cuántica, una de 10 en el continente financiadas por un programa de la Unión Europea. Kowalska trabajó para Microsoft en Estados Unidos tras graduarse en la Universidad Tecnológica de Poznan, en un empleo que consideraba un “sueño hecho realidad”. Pero echaba de menos tener un “sentido de misión”, agregó. “Sobre todo en lo que respecta a la inteligencia artificial, la tecnología empezó a desarrollarse muy rápidamente en Polonia”, apuntó Kowalska. “Así que fue muy tentador volver”. SALIR DE LA POBREZA La invitación a la cumbre del G20 es mayoritariamente simbólica. Ningún país invitado ha sido promovido a miembro de pleno derecho desde la reunión original del G20 a nivel de ministros de finanzas en 1999, y para que eso suceda se requeriría una decisión consensuada de todos los miembros. Más aún, los países originales fueron elegidos no sólo por su posición en la clasificación de producto interno bruto, sino también por su “importancia sistémica” en la economía global.

Sin embargo, este gesto refleja una realidad estadística: en 35 años, un poco menos de la vida laboral de una persona, el PIB per cápita de Polonia aumentó a 55.340 dólares en 2025, lo que representa el 85% del promedio de la Unión Europea. Eso es un incremento considerable con respecto a los 6.730 dólares de 1990, o el 38% del promedio de la UE, y ahora es similar a los 52,039 dólares de Japón, según cifras del Fondo Monetario Internacional expresadas en dólares actuales y ajustadas al menor costo de la vida en Polonia. La economía polaca ha crecido a un promedio del 3.8% anual desde su ingreso en la UE en 2004, con lo que ha superado con creces el promedio europeo del 1.8%. No hubo un factor único que ayudara a Polonia a salir de la trampa de la pobreza, explicó Marcin Piątkowski, de la Universidad Kozminski de Varsovia y autor de un libro sobre el auge económico del país.

Uno de los factores más importantes fue la rápida creación de un marco institucional sólido para las empresas, añadió. Eso incluyó tribunales independientes, una agencia antimonopolio para garantizar la competencia leal, y una regulación estricta para evitar que los bancos con problemas estrangularan el crédito. A consecuencia de ello, la economía no fue secuestrada por prácticas corruptas ni por oligarcas, como sucedió en otros países del mundo poscomunista. Polonia también se benefició de miles de millones de euros en ayuda de la Unión Europea, tanto antes como después de su adhesión al bloque en 2004, con la cual obtuvo acceso a su enorme mercado común. Sobre todo, existía un amplio consenso en todo el espectro político de que el objetivo de Polonia a largo plazo era sumarse a la UE. “Los polacos sabían a dónde se dirigían”, observó Piątkowski. “Polonia adoptó las instituciones y las reglas del juego, e incluso algunas normas culturales que Occidente tardó 500 años en desarrollar”. Pese a su naturaleza opresiva, el comunismo contribuyó al eliminar las añejas barreras sociales, lo que permitió que trabajadores de fábricas y del campo, quienes antes no tenían ninguna oportunidad, tuvieran acceso a la educación superior. Tras la caída del comunismo, un auge en la educación superior se refleja en que ahora la mitad de los jóvenes tienen un título universitario.