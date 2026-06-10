¿Por qué Irán se arriesgó a atacar a Israel? El peligroso giro estratégico de Teherán

Por: Erika Solomon A primera vista, la represalia de Teherán por los ataques israelíes en Líbano podría parecer un acto imprudente que corre el riesgo de reavivar una devastadora guerra regional. Para Irán, dichos ataques eran necesarios, parte de una postura más agresiva que marca un cambio estratégico por parte de sus nuevos gobernantes. Para ellos, la lección de la guerra ha sido que una represalia contundente les ha permitido sobrevivir e incluso salir fortalecidos frente a sus enemigos más poderosos.

“Irán quiere proyectar fuerza y demostrar que tiene el poder de intensificar el conflicto”, dijo Omid Memarian, experto en Irán de DAWN, un centro de estudios de política exterior con sede en Washington. “Envían el mensaje de que están dispuestos a reanudar la guerra si es necesario”.

Durante la última década, bajo el mandato del anterior líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, Teherán se había mostrado más cauteloso a la hora de atacar a Israel y a Estados Unidos. En 2020, Teherán únicamente llevó a cabo ataques de represalia limitados contra Washington después de que Estados Unidos asesinara a uno de sus líderes militares más poderosos, Qassem Soleimani. Y limitó toda su represalia a ataques contra una única base estadounidense en Catar durante la guerra de 12 días del pasado mes de junio. En las últimas semanas, los funcionarios iraníes en gran medida toleraron los ataques israelíes contra su aliado más importante, el grupo militante libanés Hizbulá. Criticaron esos ataques, y advirtieron que la fuerza musulmana chiíta aliada debía incluirse en el alto al fuego regional acordado con Washington en abril. Sin embargo, mientras los ataques de Israel se limitaron al sur del Líbano, Irán no respondió. Irán advirtió que la situación cambiaría si Israel extendiera esos ataques a las afueras del sur de la capital de Líbano, Beirut, donde Hizbulá tiene el control. El domingo, Israel hizo precisamente eso. “El ataque de Irán en defensa de Líbano no fue meramente una respuesta militar; fue la declaración formal de una doctrina estratégica”, dijo Sadegh Larijani, presidente del poderoso Consejo de Discernimiento de Irán, que asesora al líder supremo del país. “Si se ataca a cualquier componente del Eje de la Resistencia, la respuesta se extenderá más allá de las fronteras geográficas y alterará el equilibrio de poder regional”, dijo, utilizando el término iraní para referirse a la red de grupos militantes aliados en la región que incluye a Hizbulá. Con sus acciones, Irán quiere demostrar que se toma en serio la defensa de sus milicias aliadas en la región. Esa posición se había visto socavada por sus antiguos líderes cuando se abstuvieron de tomar represalias contra los ataques israelíes de 2024 que debilitaron gravemente a Hizbulá y mataron a su carismático líder, Hassan Nasrallah.

Desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel en febrero y acabó con gran parte de la antigua cúpula de Irán, incluido Jameneí, los nuevos gobernantes iraníes creen que su disposición a actuar de forma más agresiva —desde el bloqueo del vital estrecho de Ormuz hasta el ataque a sus vecinos del Golfo— ha sido un gran éxito.

Según los analistas, para ellos, mostrarse más agresivos les permitió no solo sobrevivir a los ataques de Washington e Israel, sino también infligir daño económico y salir fortalecidos con una ventaja estratégica gracias al control del estrecho, una ruta marítima global crucial para el transporte de petróleo y gas. Los nuevos líderes iraníes también han encontrado en el presidente Donald Trump a alguien más receptivo a su estrategia más agresiva. La semana pasada, convenció a Israel de que no atacara Beirut. El lunes, tras los ataques de Israel en las afueras de Beirut y la represalia de Irán, pidió a ambas partes que dieran un paso atrás. Tras sus comentarios, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán anunció rápidamente que detendría sus ataques, pero dijo que podría volver a arremeter si Israel prosigue con los ataques en el sur del Líbano, algo casi seguro. Esos ataques también podrían ofrecer a Irán la oportunidad de poner a prueba la relación entre Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo Memarian, el analista. “Entienden que hay una brecha entre los objetivos de Israel y los de Estados Unidos”, dijo, “y quieren presionar a Trump para que contenga a Israel”. Pero la defensa de Hizbulá no es solo una prueba o una pose. Irán consideró que la capacidad del grupo para seguir atacando el norte de Israel durante la reciente guerra era fundamental para darle margen a Irán a la hora de centrar sus ataques en sus vecinos del Golfo, ricos en petróleo, dijo Hamidreza Azizi, experto iraní en seguridad del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad. Permitir que Israel debilite aún más a Hizbulá, dijo, sería por lo tanto militarmente costoso para Irán en un futuro conflicto, el cual considera inevitable. Irán también consideró necesaria su represalia, dijo, porque ve los ataques de Israel como parte de una aparente estrategia estadounidense-israelí para intentar erosionar de manera silenciosa sus logros estratégicos en el reciente conflicto, incluso mientras intenta negociar un acuerdo para poner fin a la guerra con Washington.

Durante semanas, las fuerzas estadounidenses han estado escoltando discretamente a buques a través del estrecho de Ormuz. Muchos analistas describen esto como un intento de Estados Unidos de aliviar la presión sobre la economía mundial, al tiempo que trata de aumentar la presión económica sobre Irán al reforzar su propio bloqueo de los buques iraníes. A Irán le preocupa que los esfuerzos de Israel por debilitar a Hizbulá sean otra faceta de esa estrategia.