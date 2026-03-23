Rompen el Domo de Hierro: las bombas de racimo de Irán sortean las defensas aéreas israelíes

El tuit mostraba una impactante imagen propagandística: un misil reluciente y de gran tamaño surcando el cielo mientras una ciudad ardía en llamas. El texto decía: “Se avecinan momentos como el de Khorramshahr”.

El 5 de marzo, apareció una publicación en la cuenta X del difunto líder supremo de Irán , Ali Khamenei, administrada por su equipo tras su muerte en un ataque aéreo israelí el 28 de febrero.

Se cree que el misil Khorramshahr, el misil balístico más avanzado de Irán, es capaz de transportar una ojiva de racimo que dispersa hasta 80 submuniciones.

Desde entonces, ha cobrado gran importancia en las evaluaciones de amenazas israelíes, una preocupación constante para un país equipado con un sistema de defensa antimisiles multicapa que es ampliamente considerado como el más sofisticado del mundo.

El último ataque con municiones de racimo tuvo lugar el domingo, cuando un misil balístico iraní impactó en el centro de Israel, hiriendo a 15 personas.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel, aproximadamente la mitad de los misiles lanzados desde Irán desde la escalada han portado ojivas de racimo.

Se analizó el impacto de decenas de ataques iraníes junto con declaraciones de funcionarios israelíes, identificó al menos 19 misiles balísticos con ojivas de racimo que penetraron el espacio aéreo israelí y alcanzaron zonas urbanas desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero.

Estos ataques han causado la muerte de al menos nueve personas y herido a decenas, lo que refleja un cambio más amplio en las tácticas de Irán que parece haber expuesto una vulnerabilidad en las defensas aéreas de Israel.

Desde el comienzo de la guerra, las municiones de racimo iraníes —que dispersan decenas de submuniciones en el aire— han puesto a prueba la avanzada red de defensa antimisiles multinivel de Israel, incluido el sistema Domo de Hierro, diseñado para contrarrestar amenazas en diferentes alcances, altitudes y velocidades, exponiendo brechas que la interceptación por sí sola no ha logrado cerrar.

«Interceptar municiones en racimo es fundamentalmente más difícil que detener misiles unitarios debido a varios cambios técnicos en el perfil de ataque», afirmó Tal Inbar, experto en misiles que asesora a empresas de defensa israelíes. «Para ser eficaz, un interceptor debe impactar en el vehículo portador antes de su dispersión».

Las bombas de racimo están diseñadas para liberar decenas de bombas más pequeñas, llamadas submuniciones, sobre una amplia zona. Estas municiones no siempre explotan de inmediato, lo que supone un riesgo futuro para la población civil. Cuando se sospecha la presencia de municiones de racimo, equipos militares rastrean extensas áreas en búsquedas coordinadas, antes de que las unidades policiales de desactivación de explosivos intervengan para neutralizar las submuniciones sin detonar.

Para limitar los daños, los expertos en armamento afirman que las municiones de racimo deben interceptarse lo más lejos posible de su objetivo, idealmente fuera de la atmósfera. Una vez que las submuniciones se liberan en el aire, la interceptación se vuelve prácticamente imposible, incluso con los sistemas de defensa antimisiles más sofisticados.

Las municiones en racimo son intrínsecamente indiscriminadas y su uso en zonas pobladas está prohibido por el derecho internacional humanitario. Si bien la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008 las prohíbe para los Estados signatarios, ni Israel ni Irán son parte de ella.

Amnistía Internacional condenó el uso de municiones de racimo por parte de Irán en junio pasado, durante su guerra de 12 días con Israel, calificándolo de “violación flagrante” del derecho internacional. La organización acusó a Israel de violaciones similares por el uso de estas armas en el Líbano en 2006. Israel ha reconocido haber desplegado municiones de racimo en el pasado, sosteniendo que lo hace de conformidad con el derecho internacional, pero calificó el uso de submuniciones por parte de Irán contra un centro de población masiva como “un crimen de guerra del régimen iraní”.

Desde principios de marzo, han circulado en internet vídeos que muestran municiones de racimo descendiendo como decenas de puntos luminosos brillantes, surcando el cielo nocturno sobre Tel Aviv antes de impactar. Estos vídeos se han convertido, a su manera, en el símbolo visual por excelencia de la guerra con Irán para la población civil israelí.

Dos huelgas de este tipo, ocurridas en la madrugada del 18 de marzo, causaron la muerte de una pareja de setenta y tantos años en Ramat Gan, al este de Tel Aviv, y de un trabajador tailandés de 30 años en Adanim, en el centro de Israel.

Según funcionarios israelíes, incluso la interceptación directa de un misil balístico, antes de que su ojiva se divida y disperse su carga útil, no siempre garantiza la neutralización total de las submuniciones.

La estrategia de Irán también parece tener un objetivo más pragmático: más allá de introducir cargas útiles más pequeñas a través de las defensas aéreas de Israel, el uso de municiones de racimo podría estar diseñado para agotar las reservas de interceptores, obligando a Israel a gastar docenas de misiles para neutralizar una sola amenaza entrante.

Inbar también señala una importante limitación económica: interceptar los misiles iraníes que transportan municiones de racimo simplemente no es rentable, ya que “requeriría el uso de interceptores costosos para atacar cada submunición individual”.

Aumentan las especulaciones sobre la posible escasez de misiles interceptores, aunque el verdadero tamaño de las reservas de Israel sigue siendo un secreto celosamente guardado.

El ejército israelí afirma haber destruido más del 70% de los lanzadores de misiles balísticos de Irán, y añade que prácticamente han logrado el control total del espacio aéreo iraní.

Sin embargo, Teherán sigue consiguiendo penetrar el espacio aéreo israelí.

Durante el fin de semana, los ataques con misiles balísticos iraníes hirieron a casi 200 personas en el sur de Israel , impactando en las ciudades de Arad y Dimona después de que los sistemas de defensa aérea no lograran interceptar al menos dos proyectiles.

Mientras tanto, el incesante sonido de las sirenas, que obliga a los israelíes a buscar refugio a todas horas, y el creciente despliegue de municiones en racimo están profundizando la sensación de cansancio, y muchos se preguntan ahora en silencio cuánto tiempo más puede durar la guerra y con qué fin.

Una investigación halló pruebas de que Israel había utilizado municiones de racimo en el Líbano durante su guerra con Hezbolá, que comenzó en octubre de 2023. Imágenes analizadas por varios expertos en armamento identificaron restos de al menos dos tipos de armas israelíes en zonas al sur del río Litani.