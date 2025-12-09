¿Por qué la ONU advierte que el mundo necesita un nuevo enfoque para atajar las crisis ambientales?

NAIROBI- El mundo necesita un nuevo enfoque para las crisis ambientales que amenazan la salud de las personas y del planeta adoptando políticas para abordar conjuntamente el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo y la contaminación, según un reporte de la ONU publicado el martes.

Esos problemas están vinculados de forma inextricable y requieren soluciones que incluyan un aumento del gasto y de los incentivos financieros para alejarse de los combustibles fósiles, fomentar prácticas agrícolas sostenibles, reducir la contaminación y limitar los residuos, dijeron los autores del Informe Global sobre el Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

“No se puede pensar en el cambio climático sin pensar en la biodiversidad, la degradación del suelo y la contaminación”, indicó Bob Watson, uno de los autores principales y excientífico climático de la NASA y de Reino Unido. “No se puede pensar en la pérdida de biodiversidad sin considerar las implicaciones del cambio climático y la contaminación”.

Watson expresó que todos estos factores “están socavando nuestra economía”, empeorando la salud y la pobreza y amenazando la seguridad alimentaria y del agua e incluso la seguridad nacional.

Casi 300 científicos de 83 países contribuyeron al reporte de este año, considerado la evaluación global del medio ambiente más completa jamás realizada, que se presentó durante la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Nairobi, Kenia.

Los expertos han advertido que el mundo se acerca a un punto de inflexión en cuanto al cambio climático, la pérdida de especies y de tierras y otros daños. Sin embargo, los esfuerzos para abordar esos problemas se han llevado a cabo principalmente a través de acuerdos individuales que no han logrado avances significativos, señalaron.

En cambio, abogan por un enfoque que involucre a todas las áreas del gobierno, el sector financiero, la industria y los ciudadanos, y una economía circular que reconozca que los recursos naturales son limitados.

”Lo que estamos diciendo es que podemos ser mucho más sostenibles, pero se requerirá un cambio sin precedentes para transformar estos sistemas” indicó Watson. “Debe hacerse rápidamente ahora porque se nos está acabando el tiempo”.

PUNTO DE INFLEXIÓN GLOBAL

El informe describe un futuro sombrío si el mundo continúa en su rumbo actual.

Las emisiones de gases de efecto invernadero que atrapan el calor, principalmente de la quema de combustibles fósiles como el carbón, el gas y el petróleo, alcanzaron un nuevo máximo en 2024, a pesar de décadas de negociaciones entre países para reducir las emisiones.

Hace diez años, casi 200 naciones firmaron el Acuerdo de París con el objetivo de limitar el calentamiento futuro a no más de 1.5 grados Celsius (2.7 grados Fahrenheit) desde tiempos preindustriales para evitar o mitigar los efectos más catastróficos del cambio climático. Pero en la trayectoria actual, el clima podría calentarse en 2,4 ºC (4 ºF) para 2100, dijo Watson.