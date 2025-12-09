¿Por qué la ONU advierte que el mundo necesita un nuevo enfoque para atajar las crisis ambientales?

/ 9 diciembre 2025
    ¿Por qué la ONU advierte que el mundo necesita un nuevo enfoque para atajar las crisis ambientales?
    Un residente sale de su propiedad en un carrito de golf mientras el incendio Canyon arde el 7 de agosto de 2025 en Hasley Canyon, California. Foto: AP/Marcio Jose Sanchez

Para lograr el objetivo de emisiones netas cero para 2050 y restaurar la biodiversidad, se necesitan alrededor de ocho billones de dólares en inversión global cada año, precisa un informe

NAIROBI- El mundo necesita un nuevo enfoque para las crisis ambientales que amenazan la salud de las personas y del planeta adoptando políticas para abordar conjuntamente el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo y la contaminación, según un reporte de la ONU publicado el martes.

Esos problemas están vinculados de forma inextricable y requieren soluciones que incluyan un aumento del gasto y de los incentivos financieros para alejarse de los combustibles fósiles, fomentar prácticas agrícolas sostenibles, reducir la contaminación y limitar los residuos, dijeron los autores del Informe Global sobre el Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

“No se puede pensar en el cambio climático sin pensar en la biodiversidad, la degradación del suelo y la contaminación”, indicó Bob Watson, uno de los autores principales y excientífico climático de la NASA y de Reino Unido. “No se puede pensar en la pérdida de biodiversidad sin considerar las implicaciones del cambio climático y la contaminación”.

Watson expresó que todos estos factores “están socavando nuestra economía”, empeorando la salud y la pobreza y amenazando la seguridad alimentaria y del agua e incluso la seguridad nacional.

Casi 300 científicos de 83 países contribuyeron al reporte de este año, considerado la evaluación global del medio ambiente más completa jamás realizada, que se presentó durante la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Nairobi, Kenia.

Los expertos han advertido que el mundo se acerca a un punto de inflexión en cuanto al cambio climático, la pérdida de especies y de tierras y otros daños. Sin embargo, los esfuerzos para abordar esos problemas se han llevado a cabo principalmente a través de acuerdos individuales que no han logrado avances significativos, señalaron.

En cambio, abogan por un enfoque que involucre a todas las áreas del gobierno, el sector financiero, la industria y los ciudadanos, y una economía circular que reconozca que los recursos naturales son limitados.

”Lo que estamos diciendo es que podemos ser mucho más sostenibles, pero se requerirá un cambio sin precedentes para transformar estos sistemas” indicó Watson. “Debe hacerse rápidamente ahora porque se nos está acabando el tiempo”.

PUNTO DE INFLEXIÓN GLOBAL

El informe describe un futuro sombrío si el mundo continúa en su rumbo actual.

Las emisiones de gases de efecto invernadero que atrapan el calor, principalmente de la quema de combustibles fósiles como el carbón, el gas y el petróleo, alcanzaron un nuevo máximo en 2024, a pesar de décadas de negociaciones entre países para reducir las emisiones.

Hace diez años, casi 200 naciones firmaron el Acuerdo de París con el objetivo de limitar el calentamiento futuro a no más de 1.5 grados Celsius (2.7 grados Fahrenheit) desde tiempos preindustriales para evitar o mitigar los efectos más catastróficos del cambio climático. Pero en la trayectoria actual, el clima podría calentarse en 2,4 ºC (4 ºF) para 2100, dijo Watson.

$!El tráfico cruza un puente en el embalse de Woodhead, en Derbyshire, mientras Inglaterra sufre una sequía en Woodhead, Inglaterra, el 19 de mayo de 2025.
El tráfico cruza un puente en el embalse de Woodhead, en Derbyshire, mientras Inglaterra sufre una sequía en Woodhead, Inglaterra, el 19 de mayo de 2025. Foto: AP/Jon Super

Los científicos dicen que el cambio climático está contribuyendo a extremos climáticos más extremos, incluidas tormentas más intensas, sequías, calor e incendios forestales.

Además, el cambio climático es un multiplicador de amenazas, lo que significa que empeora problemas como la degradación del suelo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad, dijo Katharine Hayhoe, científica climática de la Universidad Tecnológica de Texas y científica principal de The Nature Conservancy, quien no participó en el reporte.

“Si no solucionamos el cambio climático, no vamos a poder solucionar estos otros problemas también”, señaló Hayhoe.

Entre otros desafíos: hasta el 40% de la superficie terrestre a nivel mundial está degradada; más de un millón de especies de plantas y animales enfrentan la extinción; y la contaminación contribuye a unas nueve millones de muertes al año.

Los científicos reconocen que adoptar un enfoque integral sería costoso, pero costaría mucho menos que los daños que podrían resultar de no hacerlo.

El informe dice que para lograr el objetivo de emisiones netas cero para 2050 y restaurar la biodiversidad, se necesitan alrededor de ocho billones de dólares en inversión global cada año. Pero a partir de 2050, los beneficios económicos superarán el gasto, creciendo a 20 billones de dólares al año para 2070 y 100 billones de dólares al año a partir de entonces.

Las naciones también deben mirar más allá del producto interno bruto como barómetro de la salud económica, porque no mide si el crecimiento es sostenible ni reconoce sus posibles daños, dijo Watson.

Watson también señaló que los problemas ambientales no son las únicas cosas interrelacionadas. También dijo que los gobiernos, las organizaciones sin fines de lucro, la industria y el sector financiero deben asegurarse de que haya incentivos y financiamiento para la energía renovable y las prácticas agrícolas sostenibles, por ejemplo.

El científico climático de la Universidad de Pensilvania Michael Mann, quien no participó en el informe, acogió con satisfacción su énfasis en abordar los problemas en todos los gobiernos y la sociedad.

”Debemos hacer lo que es correcto, en lugar de lo que parece políticamente conveniente”, afirmó Mann. “Las apuestas son simplemente demasiado altas”.

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL SE TAMBALEA

A pesar del llamado urgente a la acción del informe, los científicos dicen que la cooperación internacional está lejos de estar garantizada, especialmente porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha negado a participar en muchas de las conversaciones.

Trump, quien retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, ha calificado el cambio climático como un engaño. Ha promovido el uso de combustibles fósiles, cancelado permisos para energía renovable y está abandonando los estándares de eficiencia de combustible para automóviles.

$!Personas caminan por una carretera en un pueblo afectado por una inundación repentina en Batang Toru, Sumatra del Norte, Indonesia, el 1 de diciembre de 2025.
Personas caminan por una carretera en un pueblo afectado por una inundación repentina en Batang Toru, Sumatra del Norte, Indonesia, el 1 de diciembre de 2025. Foto: AP/Binsar Bakkara

”La acción y los acuerdos internacionales se están volviendo cada vez más difíciles”, indicó Watson, señalando que la conferencia climática de la ONU de este año en Brasil no logró “moverse en la dirección que necesitábamos” con compromisos más fuertes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y otros temas.

Las conversaciones de este verano sobre un tratado para abordar la contaminación plástica en Ginebra terminaron sin un acuerdo, aunque una conferencia de la ONU a principios de año obtuvo compromisos de financiamiento para proteger la biodiversidad global.

Watson dijo que Estados Unidos no asistió a la reunión intergubernamental en Nairobi, pero se sumó a las conversaciones el último día y “dijeron que no estaban de acuerdo con nada en el informe”.

“Algunos países podrían decir que si Estados Unidos no está dispuesto a actuar, ¿por qué deberíamos actuar nosotros?”, dijo Watson.

Aun así, cree que algunos países avanzarán, mientras que otros, incluidos Estados Unidos, podrían quedarse atrás.

Hayhoe, la científica de Texas Tech, dijo que confía en que se producirán cambios, porque lo que hay en juego se está volviendo demasiado grandes.

”No se trata de salvar el planeta. El planeta seguirá orbitando el sol mucho después de que nos hayamos ido”, comentó Hayhoe. “La pregunta es, ¿habrá una sociedad humana saludable y próspera en ese planeta? Y la respuesta a esa pregunta está muy en juego en este momento”.

Por Tammy Webber, The Associated Press.

