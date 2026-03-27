¿Por qué Pakistán se ha erigido como mediador para la paz entre EU e Irán?

ISLAMABAD- A medida que aumentan los temores de un conflicto regional más amplio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán que comenzaron a finales de febrero, Pakistán ha surgido como un mediador inesperado, ofreciéndose a ayudar a llevar a Washington y Teherán a la mesa de negociaciones. No es habitual que se recurra a Islamabad para actuar como intermediario en cuestiones diplomáticas de alto riesgo, pero esta vez asumió ese rol por varios motivos: tanto por sus relaciones relativamente buenas con Washington y Teherán como porque tiene mucho en juego en la resolución del conflicto.

Funcionarios del gobierno paquistaní han apuntado que sus esfuerzos públicos por la paz son el resultado de semanas de diplomacia discreta, aunque han ofrecido pocos detalles. También indicaron que Islamabad está dispuesto a albergar conversaciones entre representantes de Estados Unidos e Irán. A continuación, lo que hay que saber sobre el esfuerzo de mediación de Pakistán: AYUDÓ A EU A ENTREGAR UN PLAN DE 15 PUNTOS A IRÁN El papel de Pakistán en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos salió a la luz apenas hace unos días tras reportes de prensa. Más tarde, funcionarios en Islamabad reconocieron que se había transmitido la propuesta de Washington a Teherán. Sigue sin estar claro quién ha sido el contacto en el lado iraní en las conversaciones indirectas. Teherán asegura que no ha participado en un diálogo de ese tipo y rechazó la propuesta de la Casa Blanca, pero reconoció haber respondido con sus propias propuestas. De acuerdo con funcionarios paquistaníes, se están haciendo llegar los mensajes estadounidenses a Irán y las respuestas iraníes se transmiten a Washington, aunque no precisaron cómo se gestiona el proceso ni quién se comunica directamente con quién. El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, afirmó esta semana que Turquía y Egipto también trabajan entre bastidores para sentar a las partes a la mesa de negociaciones.

Abdullah Khan, director general del Instituto Paquistaní de Estudios sobre Conflicto y Seguridad, indicó que los esfuerzos de mediación de Islamabad podrían estar contribuyendo a una relativa contención en el conflicto. Además, apuntó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aplazado sus amenazas de ataques a gran escala contra la infraestructura energética iraní citando avances diplomáticos, y que la respuesta iraní contra intereses estadounidenses en el golfo Pérsico ha sido moderada, en lo que podría ser un esfuerzo para dejar margen a la diplomacia. VÍNCULOS CON EU E IRÁN DAN A PAKISTÁN UNA NUEVA POSICIÓN Las negociaciones anteriores entre Estados Unidos e Irán fueron facilitadas principalmente por países de Oriente Medio, incluyendo Omán y Qatar, pero, al estar bajo fuego iraní durante la guerra, Pakistán ha asumido ese papel. Los analistas afirman que la proximidad geográfica de Pakistán con Irán, uno de sus vecinos, sumada a su relación de larga data con Estados Unidos, le da una posición única en un momento en que la comunicación directa entre ambas partes sigue siendo limitada. Islamabad mantiene buenas relaciones de trabajo con la mayoría de las partes clave en la guerra, incluyendo Washington y Teherán. Tiene estrechos lazos estratégicos con naciones del golfo como Arabia Saudí, con quien el año pasado firmó un acuerdo de cooperación en defensa. Sin embargo, no tiene contacto diplomático con Israel debido a la persistente cuestión de un posible Estado palestino.

La relación entre Estados Unidos y Pakistán mejoró desde el año pasado, con un mayor compromiso diplomático y la ampliación de los lazos económicos. Islamabad se ha unido a la Junta de Paz de Trump, que busca garantizar la paz en Gaza, pese a la oposición interna de los islamistas. PAKISTÁ SE JUEGA MUCHO EN LAS CONVERSACIONES DE ALTO AL FUEGO El conflicto plantea algunos de “los mayores retos económicos y de seguridad energética” en la historia de Pakistán, afirmó el analista de seguridad Syed Mohammad Ali, desde Islamabad. El país obtiene la mayor parte de su petróleo y gas de Oriente Medio y, según explicó, los cinco millones de paquistaníes que trabajan en el mundo árabe envían a casa remesas anuales que equivalen aproximadamente al total de los ingresos estatales por exportaciones.