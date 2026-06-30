¿Por qué se cayeron tantos edificios en Venezuela?... el fenómeno detrás de la destrucción

Con edificios reducidos a montañas de concreto, personas intentando sacar de los escombros a sus seres queridos y un ambiente cargado de tristeza, así luce Venezuela tras ser azotada por dos fuertes terremotos la tarde del miércoles 24 de junio. En cuestión de segundos, la tierra se sacudió dos veces y eso bastó para que numerosos inmuebles colapsaran. Sin embargo, especialistas explican que la destrucción no obedeció únicamente a la intensidad del movimiento telúrico.

La combinación de un doblete sísmico, el llamado efecto panqueque, construcciones antiguas y las características del terreno fueron determinantes para explicar por qué tantos edificios se vinieron abajo de forma casi instantánea.

¿QUÉ ES EL EFECTO PANQUEQUE Y POR QUÉ ES TAN PELIGROSO? El llamado efecto “panqueque”, también conocido como colapso en acordeón, ocurre cuando un edificio se derrumba sobre sí mismo y cada piso cae encima del anterior, como si fueran capas apiladas. En este tipo de colapso, las columnas que sostienen la estructura dejan de soportar el peso de los niveles superiores. Como consecuencia, cada planta cae sobre la anterior hasta que el inmueble queda completamente comprimido.

Este fenómeno fue uno de los principales factores que explican el desplome de cientos de viviendas y edificios en ciudades como La Guaira, Caracas y Maracay, donde las estructuras no resistieron la secuencia de los movimientos sísmicos. EL DOBLETE SÍSMICO AGRAVÓ LOS DAÑOS Otro aspecto que llamó la atención de ingenieros y especialistas fue que Venezuela no enfrentó un solo terremoto, sino un doblete sísmico. Este fenómeno ocurre cuando dos terremotos de magnitudes muy similares impactan prácticamente la misma zona con apenas segundos de diferencia, reduciendo la capacidad de las estructuras para resistir un segundo movimiento.

En el caso venezolano, primero se registró un sismo de magnitud 7.2 y apenas 39 segundos después ocurrió otro de magnitud 7.5. La devastación ya suma menos de mil 500 muertos y más de 50 mil desaparecidos. ¿POR QUÉ LAS CONSTRUCCIONES FUERON MÁS VULNERABLES? Muchas viviendas y edificios fueron construidos entre las décadas de 1950 y 1980, antes de que existieran normas antisísmicas más estrictas. En numerosos casos, esos inmuebles nunca recibieron refuerzos estructurales para soportar terremotos de gran intensidad. También existen desarrollos habitacionales levantados durante periodos de rápido crecimiento urbano en los que, según civiles, las normas de construcción pudieron no aplicarse con el rigor necesario. Además, parte de la infraestructura fue edificada de manera informal o bajo reglamentos que actualmente se consideran desactualizados.

Otro elemento clave fue el tipo de suelo donde se ubicaban muchas edificaciones. Los especialistas explican que los terrenos blandos amplifican las ondas sísmicas, intensificando y prolongando las vibraciones que reciben columnas, vigas y muros, lo que incrementa significativamente el riesgo de colapso.

DATOS CURIOSOS · El efecto panqueque recibe ese nombre porque los pisos de un edificio quedan apilados uno sobre otro tras el colapso. · Un doblete sísmico es poco frecuente y ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares golpean la misma región con pocos segundos o minutos de diferencia. · Los suelos blandos pueden amplificar las ondas sísmicas, haciendo que un mismo terremoto se perciba con mayor intensidad que en zonas de roca firme.

· De acuerdo con estudios basados en datos del censo de población y vivienda de 2011, cerca del 70% de las viviendas venezolanas se localizan en regiones con una importante amenaza sísmica.

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