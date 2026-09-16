Presiona EU a México para bloquear exportación china de IA: WSJ

De acuerdo con el Journal, la propuesta limitaría la cantidad de componentes provenientes de fuera de Norteamérica utilizados en la fabricación de hardware de IA -una categoría de productos que incluye chips y servidores y que se ha convertido rápidamente en la principal exportación de México a Estados Unidos, superando este año a los automóviles-.

El gobierno de Estados Unidos está presionando a funcionarios mexicanos para que acepten nuevas normas sobre las exportaciones de hardware de inteligencia artificial (IA), con el fin de evitar que empresas chinas y otras firmas extranjeras eludan los aranceles, reportó el diario The Wall Street Journal citando personas familiarizadas con las negociaciones.

El diario mencionó que México y Estados Unidos están debatiendo esta propuesta sobre las llamadas “reglas de origen” como parte de las negociaciones para revisar el T-MEC y que además de los equipos de IA, Estados Unidos podría proponer normas para reducir el contenido chino y aumentar los componentes norteamericanos en una amplia gama de productos de consumo, como los equipos médicos.

Actualmente, los negociadores estadounidenses pretenden que los equipos de IA y otros sectores se rijan por las mismas normas de abastecimiento que ya se aplican a la industria automotriz, la cual exige que al menos el 75% de los componentes de los vehículos provenga de proveedores norteamericanos para poder acogerse a la exención de aranceles.

El diario destacó que la propuesta se encuentra en una fase inicial; Estados Unidos aún no ha especificado qué porcentaje de contenido debería provenir de Norteamérica o del propio país para cada industria, ni cuánto tiempo se otorgaría a los sectores para adaptarse.

”Las importaciones tecnológicas van en aumento y la cuestión del origen real se está volviendo confusa”, señaló Jay Gerard, vicepresidente senior de Worldwide Logistics Group, una empresa estadounidense de logística y transporte de carga.

”China cree que puede entrar a través del Hemisferio Occidental, eludir todos nuestros acuerdos comerciales y fingir que los productos están fabricados en México, cuando en realidad son productos chinos”, afirmó el senador Bernie Moreno (republicano por Ohio), quien ha consultado con grupos industriales mexicanos sobre la posibilidad de establecer normas de origen para nuevas industrias.

”Debemos tomar medidas enérgicas al respecto, porque no queremos un acuerdo comercial que permita a México y Canadá servir de puerta de entrada para que China eluda las restricciones comerciales”, añadió.

El auge del comercio tecnológico entre México y Estados Unidos está impulsando la acelerada expansión de la IA en el país norteamericano.

En Laredo, Texas, la principal puerta de entrada comercial de Estados Unidos, las importaciones de computadoras rondaron los 6 mil millones de dólares anuales entre 2021 y 2023. Posteriormente, la cifra se disparó a 13 mil 400 millones en 2024 y a 30 mil 800 millones en 2025, según Daniel Covarrubias, experto en comercio de la Texas A&M International University.

El Journal destacó que en el primer semestre de este año, México exportó servidores informáticos por valor de 83 mil millones de dólares destinados a centros de datos de IA; el 94% de ellos se envió a Estados Unidos, lo que representa un aumento superior al 170 %, según datos de S&P Global.

Empresas taiwanesas como Foxconn están aprovechando su presencia en México para fabricar servidores y componentes de IA destinados a empresas tecnológicas estadounidenses como Nvidia.

Estas compañías podrían verse afectadas por las nuevas normas de origen, dependiendo de la proporción de componentes que adquieran en Norteamérica frente a los importados de Asia, señaló el Journal.