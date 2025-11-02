Prevén armadoras crisis de chips por tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos

Los fabricantes de automóviles globales se preparan nuevamente para posibles interrupciones en la producción debido a una potencial escasez de chips semiconductores para la industria automotriz, provocada por el Gobierno neerlandés en medio de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, destacó la CNBC.

De acuerdo con el medio estadounidense, Honda Motor se convirtió esta semana en el primer fabricante de automóviles conocido en reducir su producción debido al problema con los chips del proveedor neerlandés Nexperia, propiedad de la empresa china Wingtech Technology Co.

CNBC señaló que la industria tenía la esperanza de que la reunión de esta semana entre el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping en Asia brindara cierto alivio, pero hasta ayer no se había anunciado ninguna solución al problema de los chips.

Según informes, Volkswagen declaró el jueves que tiene al menos hasta la próxima semana antes de que sus suministros afecten la producción, mientras que otros importantes fabricantes de automóviles han afirmado que están monitoreando la situación las 24 horas, intentando mitigar las interrupciones.

Varias fuentes internas de la industria automotriz confirmaron a la CNBC que han establecido salas de crisis en sus empresas, mientras buscan métodos de compra alternativos. Estos incluyen trabajar con los principales proveedores para intentar encontrar fuentes alternativas, así como comprar en el mercado abierto.

‘Los proveedores de toda la industria automotriz están trabajando para comprender los posibles efectos en la producción y la continuidad del suministro’, declaró MEMA, la mayor asociación de proveedores de vehículos de EU, en un comunicado.

‘Los chips y diodos son fundamentales para los componentes y sistemas automotrices, desde los sistemas de infoentretenimiento hasta las manijas de las puertas, pasando por la dirección y el frenado. Incluso la ausencia de un solo diodo o chip puede interrumpir la fabricación de vehículos’, añadieron.