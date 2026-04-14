Primer ministro canadiense suspende impuesto al combustible ante guerra con Irán

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Internacional
/ 14 abril 2026
    Primer ministro canadiense suspende impuesto al combustible ante guerra con Irán
    El Partido Liberal de Carney tiene ahora 174 de los 343 escaños en la Cámara de los Comunes y no necesitará el apoyo de los partidos de oposición para aprobar leyes AP.

Lo calificó como una ‘medida responsable y temporal’ que también reducirá los costos para los camioneros y las empresas.

TORONTO.-En respuesta a la guerra con Irán, el primer ministro canadiense Mark Carney suspendió el martes el impuesto al combustible, estop en su primer acto después de asegurarse un gobierno de mayoría.

Carney declaró que, con los precios aumentando bruscamente, está suspendiendo el impuesto federal especial al combustible desde el próximo lunes hasta el Día del Trabajo.

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Cabe recordar que el gobierno de Carney ha prometido reducir la dependencia de Canadá de Estados Unidos.

Este gobierno es el primero en la historia de Canadá en pasar de minoría a mayoría entre elecciones nacionales. El Partido Liberal podría mantenerse en el poder hasta 2029 tras los resultados del lunes.

Con relación a sus actividades, Carney indicó que quiere centrarse en la economía, la vivienda y los grandes proyectos económicos. “Los votantes han depositado su confianza en el plan de nuestro nuevo gobierno”, afirmó.

Fue el año pasado que Carney ganó las elecciones, impulsado por el enojo público ante las amenazas de anexión del presidente estadounidense Donald Trump.

Desde entonces, cinco deserciones de partidos de oposición —incluidas cuatro del principal partido opositor, el Conservador— colocaron a los progresistas de Carney al borde de la mayoría.

Al momento se mantienen las tensiones geopolíticas tras el bloqueo de militares en el esstrecho de Ormuz, situación en la cual el presidente de Estados Unidos ha amenazado con eliminar los buques iraníes que lo salten.

Esta situación mantiene elevados los precios del petróleo y las bolsas han acusado la falta de acuerdo en Islamabad

Asimismo Representantes de Israel y del Líbano iniciaron este martes en Washington, en presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negociaciones directas para poner fin a los ataques e incursiones israelíes en el país árabe, que comenzaron tras la guerra con Irán

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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