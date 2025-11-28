Principal asesor de Zelensky dimite tras allanamiento a su domicilio

Andriy Yermak, quien se desempeñó como principal asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, presentó su renuncia horas después de que los investigadores de corrupción del estado ucraniano registraran su residencia en las primeras horas de la mañana.

“NABU y SAP allanaron mi apartamento alrededor de las 6 de la mañana y lo registraron. Esto ocurrió después de una reunión en Ginebra y en vísperas de una reunión de fin de semana en Estados Unidos”, declaró Yermak. “E inmediatamente después de mi declaración de que no cederíamos nuestros territorios”.

TE PUEDE INTERESAR: Disminuye 0.8% la pobreza laboral

Zelensky ya ha reorganizado su equipo negociador encargado de trabajar en el plan de paz con Estados Unidos.

Ahora estará representado por el jefe del Estado Mayor de Ucrania, Andriy Hnatov , el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, y otros empleados de los Ministerios de Asuntos Exteriores e Inteligencia de Ucrania.