Programan audiencia sorpresa en caso de Luigi Mangione, lo que genera especulaciones sobre un posible acuerdo con la fiscalía

Los fiscales y los abogados de Mangione presentaron una carta conjunta solicitando la audiencia a las 11 de la mañana en el tribunal federal de Manhattan, donde el joven de 28 años está acusado de dos cargos de acoso con resultado de muerte.

Se ha programado una audiencia inesperada en el caso federal de Luigi Mangione para el viernes por la mañana, lo que alimenta las especulaciones de que el presunto asesino del director ejecutivo de United Healthcare podría llegar a un acuerdo con la fiscalía.

Otros dos cargos, incluido el de asesinato mediante el uso de un arma de fuego, fueron desestimados.

El autoproclamado mártir de Maryland está acusado simultáneamente ante un tribunal estatal del presunto asesinato de Brian Thompson, de 50 años, quien fue asesinado a tiros en Manhattan en diciembre de 2024.

La sorpresiva aparición se produce meses después de que los abogados de Mangione mantuvieran conversaciones infructuosas con las autoridades federales sobre un posible acuerdo de culpabilidad, según informó NBC News, citando fuentes policiales anónimas.

La abogada principal de Mangione, Karen Friedman Agnifilo, criticó duramente al gobierno de la época por supuestamente intentar “prejuzgar” a la opinión pública contra el infame presunto asesino.

“Esta información, atribuida a ‘fuentes anónimas’, forma parte de un preocupante patrón deliberado por parte de los fiscales y las fuerzas del orden para perjudicar a Luigi, manipular la opinión pública y violar su derecho constitucional a un juicio justo y a un jurado imparcial ”, declaró Friedman Agnifilo en aquel momento. “En Estados Unidos, todo acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, incluido Luigi, quien, a diferencia de cualquier otro acusado, tiene que enfrentarse a los mismos cargos dos veces”.

Los representantes de Mangione y de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios realizada el miércoles.