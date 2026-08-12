Programan audiencia sorpresa en caso de Luigi Mangione, lo que genera especulaciones sobre un posible acuerdo con la fiscalía

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Programan audiencia sorpresa en caso de Luigi Mangione, lo que genera especulaciones sobre un posible acuerdo con la fiscalía
    La sorpresiva aparición se produce meses después de que los abogados de Mangione mantuvieran conversaciones infructuosas con las autoridades federales. AP

El autoproclamado mártir de Maryland está acusado simultáneamente ante un tribunal estatal del presunto asesinato de Brian Thompson, de 50 años, quien fue asesinado a tiros en Manhattan en diciembre de 2024

Se ha programado una audiencia inesperada en el caso federal de Luigi Mangione para el viernes por la mañana, lo que alimenta las especulaciones de que el presunto asesino del director ejecutivo de United Healthcare podría llegar a un acuerdo con la fiscalía.

Los fiscales y los abogados de Mangione presentaron una carta conjunta solicitando la audiencia a las 11 de la mañana en el tribunal federal de Manhattan, donde el joven de 28 años está acusado de dos cargos de acoso con resultado de muerte.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/libano-abole-la-pena-de-muerte-es-el-primer-pais-de-oriente-medio-en-eliminar-la-pena-capital-DP22781064

Otros dos cargos, incluido el de asesinato mediante el uso de un arma de fuego, fueron desestimados.

El autoproclamado mártir de Maryland está acusado simultáneamente ante un tribunal estatal del presunto asesinato de Brian Thompson, de 50 años, quien fue asesinado a tiros en Manhattan en diciembre de 2024.

La sorpresiva aparición se produce meses después de que los abogados de Mangione mantuvieran conversaciones infructuosas con las autoridades federales sobre un posible acuerdo de culpabilidad, según informó NBC News, citando fuentes policiales anónimas.

La abogada principal de Mangione, Karen Friedman Agnifilo, criticó duramente al gobierno de la época por supuestamente intentar “prejuzgar” a la opinión pública contra el infame presunto asesino.

“Esta información, atribuida a ‘fuentes anónimas’, forma parte de un preocupante patrón deliberado por parte de los fiscales y las fuerzas del orden para perjudicar a Luigi, manipular la opinión pública y violar su derecho constitucional a un juicio justo y a un jurado imparcial ”, declaró Friedman Agnifilo en aquel momento. “En Estados Unidos, todo acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, incluido Luigi, quien, a diferencia de cualquier otro acusado, tiene que enfrentarse a los mismos cargos dos veces”.

Los representantes de Mangione y de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios realizada el miércoles.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


homicidios
Juicios

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Sin duda alguna

Sin duda alguna
NosotrAs: El lugar que también es nuestro

NosotrAs: El lugar que también es nuestro
Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su probable participación en el delito de desaparición forzada relacionado con los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Vinculan a proceso a Ángel Aguirre por desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa
La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Conade entregar estímulos económicos por cada medalla obtenida en los Juegos Centroamericanos y anunció un aumento en las becas para deportistas.

Sheinbaum ordena premiar a todas las medallas obtenidas en Centroamericanos y anuncia aumento en becas a deportistas
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
¿Tienes ganas de ir al cine? Si te perdiste de los estrenos más esperados durante el verano, Cinépolis ofrecerá boletos a precios especiales en diferentes tipos de salas que no puedes desaprovechar.

¡Boletos a $35 en Cinépolis! Checa fechas, películas y salas con descuento
Personaje. Julie Andrews interpretó a la Reina Clarisse, abuela de Mia Thermopolis, en las dos primeras películas de ‘El Diario de la Princesa’.

Julie Andrews dice adiós a ‘El Diario de la Princesa 3’: no volverá como la Reina Clarisse
David Ospina es una contratación estelar que no ha podido materializarse en la cancha y ahora menos, con la nueva incorporación.

Ni bien llega David Ospina y ya lo ven fuera del Atlante; el equipo contrata a Jordan García para reforzar el arco