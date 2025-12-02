Putin afirma que está listo para ir a la guerra contra Europa

Internacional
/ 2 diciembre 2025
    Putin afirma que está listo para ir a la guerra contra Europa
    Su postura acepta la integración de Ucrania a la UE, pero no a la OTAN, lo que implica que Rusia quiere delimitar la esfera de influencia. FOTO: AP

Putin ha acusado a Occidente y a la OTAN de estar detrás del conflicto en Ucrania

Vladimir Putin ha declarado que está listo para ir a la guerra contra Europa, acusando a los líderes de la Unión Europea de sabotear las conversaciones de paz con Estados Unidos.

“No planeamos entrar en guerra con Europa, pero si Europa quiere hacerlo y empieza, estamos listos ahora mismo”, advirtió Putin.

Putin ha acusado a Occidente y a la OTAN de estar detrás del conflicto en Ucrania, diciendo que su invasión de 2022 fue una respuesta a lo que describe como intento de “incorporar Ucrania a la OTAN” tras un supuesto “golpe de Estado apoyado por Occidente”.

Según él, ese impulso de la OTAN hacia el este —es decir, expandirse hacia países del antiguo espacio soviético— amenaza la seguridad de Rusia y justifica las acciones militares de Moscú.

Ha dicho con firmeza que la entrada de Ucrania en la OTAN es “inaceptable” para Rusia.

En contraste, afirma no tener objeción a que Ucrania se adhiera a la Unión Europea, considerando que esa es una elección legítima de ese país.

Putin se ha mostrado crítico respecto al aumento del gasto militar en Europa y la recuperación del poderío defensivo bajo el paraguas de la OTAN. Llamó “histeria” a esa militarización y advirtió que Rusia dará una respuesta “rápida” si siente provocaciones.

Afirmó que la idea de un ataque ruso contra países de la OTAN es “una tontería” (nonsense), descartándola como exageración o propaganda.

EN RESUMEN

Putin afirma no querer atacar a Europa ni a la OTAN —pero al mismo tiempo declara que cualquier tropa extranjera en Ucrania será blanco legítimo, y amenaza con represalias si Occidente no detiene su apoyo militar a Ucrania. Esto genera tensión, pues contradice su promesa de no agresión.

Su postura acepta la integración de Ucrania a la UE, pero no a la OTAN, lo que implica que Rusia quiere delimitar la esfera de influencia: acepta vínculos económicos/éticos, pero rechaza alianzas militares.

Las declaraciones de paz vienen acompañadas de demandas de retirada ucraniana y reconocimiento de territorios ocupados —condiciones que difícilmente serían aceptadas por Kiev ni por sus aliados.

Temas


Guerras
Guerra Rusia-Ucrania

Personajes


Vladímir Putin

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

COMENTARIOS

