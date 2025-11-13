Putin aprueba la venta de bancos rusos por parte de Citibank

Internacional
/ 13 noviembre 2025
    Putin aprueba la venta de bancos rusos por parte de Citibank
    Esta decisión sigue a otras similares tomadas por el gigante de Wall Street Goldman Sachs, el Deutsche Bank de Alemania y la firma financiera francesa Société Générale. FOTO: AP

El sitio web del Kremlin publicó la orden presidencial que confirma un paso decisivo en el proceso de retirada de Rusia del banco encabezado por Jane Fraser

Vladimir Putin ha dado su visto bueno a la venta de las operaciones bancarias rusas de Citibank a Renaissance Capital, una firma de inversión que perteneció al multimillonario Mikhail Prokhorov, antiguo propietario de los Brooklyn Nets.

La orden presidencial se publicó el miércoles en la página web del Kremlin, confirmando un paso clave en la salida prevista de Rusia del banco dirigido por Jane Fraser, tres años después de la invasión de Ucrania por parte de Putin, que ha causado la muerte de decenas de miles de personas.

Renaissance Capital formó parte del conglomerado Onexim de Prokhorov hasta noviembre del año pasado.

El hombre de 60 años, que vendió el equipo de la NBA a Joseph Tsai por 2.300 millones de dólares en 2019 en medio de supuestas presiones de Putin, huyó a Israel dos meses después de que Rusia invadiera a su vecino más pequeño.

La venta a Renaissance, que se había visto complicada por las sanciones occidentales más amplias y la congelación de activos de entidades rusas, todavía requiere la aprobación de los reguladores estadounidenses.

Esta decisión sigue a otras similares tomadas por el gigante de Wall Street Goldman Sachs, el Deutsche Bank de Alemania y la firma financiera francesa Société Générale.

Una portavoz de Citi declaró: “La transacción está sujeta a aprobaciones adicionales y no haremos más comentarios por el momento”.

La noticia del dictamen, que no proporcionaba detalles sobre el precio ni el cronograma de la transacción, fue publicada inicialmente por Bloomberg.

Esta decisión se produce semanas después de que el consejo de administración de Citi votara a favor de nombrar a Fraser, nacida en Escocia, presidenta del consejo del banco, otorgándole además una bonificación de 25 millones de dólares en acciones restringidas.

Citi anunció por primera vez sus planes de vender su negocio de consumo ruso en 2021 como parte del plan de reestructuración global de Fraser.

Pero en agosto de 2022 fue más allá y anunció que liquidaría todas sus operaciones bancarias comerciales y de consumo en Rusia debido a la guerra, a la que Moscú simplemente se refiere como una “operación militar especial”.

A finales de septiembre, el banco tenía una exposición de clientes a Rusia de aproximadamente 11.700 millones de dólares, la mayor parte de los cuales correspondían a dividendos corporativos que el gobierno ruso no permitía que Citi remitiera.

Fraser planea desprenderse de unas 14 unidades bancarias en todo el mundo, y se espera que Citi finalice la venta de su filial en Polonia al tiempo que cierra sus actividades en Corea y China como parte de su iniciativa para reducir costes.

Citi también busca vender su unidad de banca de consumo en México, conocida como Banamex, a través de una oferta pública inicial (OPI).

Temas


bancos
Guerra Rusia-Ucrania
ventas

Personajes


Vladímir Putin

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

