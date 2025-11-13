Afirma Gobierno de Sheinbaum que la derecha internacional y Salinas Pliego están detrás de la marcha de la Generación Z

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, el coordinador de Infodemia, Miguel Ángel Elorza Vázquez, presentó un amplio informe que detalla los resultados de una investigación sobre el origen de la convocatoria a la reciente marcha, la cual, según sus conclusiones, estaría vinculada con redes internacionales de desinformación y con actores políticos de derecha.

El estudio, elaborado por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), señala que la movilización fue promovida por cuentas de reciente creación, muchas de ellas gestionadas desde el extranjero y con el uso de herramientas de inteligencia artificial para generar contenidos.

De acuerdo con el análisis, una de las cuentas clave es “Generación Z-MX”, creada en 2024 y que se presenta como un movimiento apartidista.

Sin embargo, su historial muestra publicaciones favorables a figuras y medios críticos de los gobiernos progresistas de América Latina. Tras varios meses sin actividad, la cuenta reapareció en octubre de este año, enfocándose en promover la marcha bajo consignas como la “revocación de mandato”.

El estudio identificó que, en TikTok, 179 cuentas participaron en la difusión inicial del llamado a marchar; de ellas, 50 fueron creadas entre octubre y noviembre. En Facebook, 359 comunidades comenzaron a publicar simultáneamente sobre el tema a partir del 26 de octubre, y al menos 28 de esas páginas son administradas desde el extranjero, principalmente desde España, Estados Unidos y Bolivia.

Elorza también señaló la participación de figuras políticas y mediáticas opositoras, entre ellas Vicente Fox, Claudio X. González, Alessandra Rojo de la Vega y el empresario Ricardo Salinas Pliego, además de influencers y comunicadores que amplificaron la convocatoria desde sus redes.

El informe vincula la estrategia con la red Atlas Network, señalada por financiar operaciones de desinformación contra gobiernos progresistas en la región, y que —según Elorza— mantiene nexos en México con el Centro Ricardo Salinas Pliego. La operación digital, agregó, habría contado con el apoyo de empresarios, estrategas y activistas de derecha procedentes de Argentina, Venezuela y Estados Unidos, como Javier Negre, Fernando Zedimendi y Agustín Antonelli, relacionados con campañas de manipulación informativa en otros países.

“Se trata de una convocatoria artificial, financiada y coordinada con apoyo de la derecha internacional. Detectamos bots, cuentas sincronizadas, influencers que modificaron su línea de contenido y empresas con antecedentes en campañas similares”, concluyó Elorza.

Posteriormente a la presentación, Claudia Sheinbaum afirmó que la marcha convocada en redes sociales bajo el nombre de “Generación Z”, programada para el 15 de noviembre, no surgió de manera espontánea. Según explicó, se trata de una operación digital financiada desde el extranjero y articulada por grupos de derecha, tanto dentro como fuera del país.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria reconoció que existen jóvenes con inquietudes legítimas, pero insistió en la importancia de conocer quiénes están detrás de la convocatoria y cómo se ha construido una narrativa aparentemente ciudadana que, en realidad, responde a intereses externos.