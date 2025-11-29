¿Quién es el sospechoso del tiroteo en Washington?
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Rahmanullah Lakanwal fue uno de los afganos que llegaron a Estados Unidos tras la toma de Afganistán por los talibanes. Antes sirvió en una unidad paramilitar que colaboraba con las fuerzas estadounidenses
WASHINTON- El trayecto de Rahmanullah Lakanwal desde una aldea de Afganistán hasta la esquina de Washington, D. C., donde las autoridades dicen que abrió fuego contra dos soldados de la Guardia Nacional, se forjó en la guerra más larga de Estados Unidos.
Tenía 5 años cuando el ejército estadounidense invadió el país tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y de joven se alistó en una Unidad Cero, una fuerza paramilitar afgana que colaboraba con los estadounidenses.
TE PUEDE INTERESAR: Trump anuncia la muerte de la agente de la Guardia Nacional atacada en Washington
Esa conexión parece haberle dado a Lakanwal un boleto de salida de Afganistán cuando los talibanes derrocaron al gobierno respaldado por Estados Unidos en 2021, lo que le permitió huir con su mujer y sus hijos. Empezaron una nueva vida en Bellingham, Washington, donde él trabajaba como conductor de reparto y sus hijos jugaban al fútbol en los pasillos de su modesto complejo de apartamentos.
El jueves, las autoridades se esforzaban por comprender qué motivó a Lakanwal a renunciar a ese nuevo comienzo y conducir hasta Washington donde, según las autoridades, disparó mortalmente contra un miembro de la guardia e hirió gravemente a otro en el exterior de una estación de metro.
Tampoco estaba claro por qué eligió la esquina de la calle donde el miércoles por la tarde patrullaban el sargento Andrew Wolfe, de las Fuerzas Aéreas, y la soldado Sarah Beckstrom, de la Guardia Nacional de Virginia Occidental. Las autoridades afirman que les tendió una emboscada frente a la estación de metro Farragut West, disparando repetidamente contra uno de los miembros de la guardia con un revólver calibre .357 y luego contra el otro antes de recibir él mismo un disparo.
Lakanwal se encuentra bajo vigilancia en un hospital de Washington, D. C., donde está siendo atendido por sus heridas. Se le acusa de tres cargos de agresión con intención de matar estando armado, según dijo Jeanine Pirro, fiscal federal del distrito de Columbia. El presidente Donald Trump anunció el jueves por la noche que la especialista Beckstrom había muerto a causa de sus heridas, por lo que se esperaba que el sospechoso fuera acusado de asesinato en primer grado.
Lakanwal se crió en un pueblo de la provincia de Khost, en el sureste de Afganistán, y creció en un país en guerra. En algún momento se unió a una Unidad Cero, según una persona informada de la investigación y un agente de los servicios de inteligencia afganos familiarizado con el asunto. Las Unidades Cero, que formalmente formaban parte del servicio de inteligencia afgano pero operaban fuera de la cadena de mando habitual, eran reclutadas, entrenadas, equipadas y supervisadas en gran medida por la CIA, según Human Rights Watch.
Estas unidades estaban especializadas en incursiones nocturnas y misiones clandestinas; funcionarios talibanes y grupos de derechos humanos las describieron como “escuadrones de la muerte”. Human Rights Watch dijo haber documentado varios casos en los que las unidades fueron responsables de “ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, ataques aéreos indiscriminados, ataques contra instalaciones médicas y otras violaciones del derecho internacional humanitario”. La CIA ha negado esas acusaciones de brutalidad, afirmando que eran fruto de la propaganda talibán.
TE PUEDE INTERESAR: FBI investiga ataque a miembros de la Guardia Nacional como un acto de terrorismo
La unidad de Lakanwal tenía su base en Kandahar, ciudad devastada por bombardeos y asesinatos durante la guerra. Según un agente de inteligencia, uno de los hermanos de Lakanwal era el comandante adjunto de la unidad.
Un amigo de la infancia, que pidió ser identificado solo como Muhammad por temor a las represalias de los talibanes, dijo que Lakanwal padecía problemas de salud mental y estaba perturbado por las bajas que había causado su unidad.
“Nos decía a mí y a nuestros amigos que sus operaciones militares eran muy duras, que su trabajo era muy difícil y que estaban sometidos a mucha presión”, dijo Muhammad.
Las Unidades Cero desempeñaron un papel fundamental en la retirada del ejército estadounidense de Afganistán en 2021, asegurando las bases estadounidenses y de la OTAN que quedaban y el aeropuerto de Kabul. Cuando los talibanes retomaron el control, muchos miembros de la unidad de Kandahar fueron evacuados con ayuda estadounidense. Muchos se reasentaron en la zona de Seattle.
Lakanwal formaba parte de los miles de afganos que fueron trasladados a Estados Unidos como parte de un programa temporal denominado Operación Aliados Bienvenidos. Este programa se inició durante la presidencia de Joe Biden para gestionar la inmigración de afganos que huían del régimen talibán, incluidos quienes habían ayudado a los soldados estadounidenses.
El programa permitió a unos 76 mil afganos evacuados entrar en Estados Unidos por razones humanitarias tras la caótica retirada del ejército estadounidense, según el Instituto de Política Migratoria, con sede en Washington.
El Departamento de Estado aprobó el condado de Whatcom, Washington, en la frontera canadiense, como lugar de reasentamiento de World Relief, una organización humanitaria cristiana que ayuda a los refugiados a superar sus primeros 90 días en Estados Unidos. Decenas de familias afganas llegaron al condado en las semanas posteriores a la toma del poder por los talibanes.
Lakanwal terminó en Bellingham, la capital del condado de Whatcom. Las autoridades dijeron que vivía allí con su esposa y varios hijos.
Recibió asilo del gobierno estadounidense en abril, según tres personas que conocen el caso pero no estaban autorizadas para hablar públicamente.
Durante varias semanas del verano pasado, según la información facilitada por Amazon, Lakanwal trabajó como conductor para Amazon Flex, entregando paquetes como contratista independiente. Su última entrega fue en agosto.
Kristina Widman dijo que era propietaria de una vivienda en Bellingham que fue alquilada para él y su familia. El alquiler se había establecido a través de World Relief, dijo Widman.
En un comunicado, World Relief declinó decir si había ayudado a Lakanwal o a su familia y dijo que no patrocinaba a afganos traídos a Estados Unidos desde 2021. En cambio, el grupo dijo que prestaba servicios “a quienes nos asignaba” el gobierno.
Calin Lincicum, antiguo vecino, describió el complejo de apartamentos donde Lakanwal había vivido más recientemente como un hogar de alquiler subvencionado para “casos difíciles”: personas con discapacidad, que huyen de la violencia doméstica, en proceso de recuperación y residentes ancianos con oxígeno.
Él y otros vecinos dijeron que la familia de Lakanwal era reservada, pero recordó que una vez habló de comida afgana con la esposa de Lakanwal. Algunos vecinos, que salieron del edificio en la tarde gris del Día de Acción de Gracias, dijeron sentirse inquietos al saber que el sospechoso había vivido en el mismo complejo.
Rachael Haycox dijo que había estado durmiendo en el interior de su vivienda del tercer piso de los apartamentos Bellingham cuando el ruido de una redada la despertó hacia las 3:00 a. m. del jueves.
“Al principio pensamos que eran de ICE”, dijo Haycox. “Pero gritaron: ‘FBI’, y que tenían una orden de registro”.
Dijo que enviaron un dron y un robot con ruedas al apartamento para el registro, que duró unas dos horas. El jueves por la tarde, los agentes de la ley se habían marchado, y nadie respondió cuando se tocó la puerta del apartamento, que luce agrietada. c. 2025 The New York Times Company.
Por Campbell Robertson, Hamed Aleaziz y Jack Healy, The New York Times.