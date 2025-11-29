¿Quién es el sospechoso del tiroteo en Washington?

WASHINTON- El trayecto de Rahmanullah Lakanwal desde una aldea de Afganistán hasta la esquina de Washington, D. C., donde las autoridades dicen que abrió fuego contra dos soldados de la Guardia Nacional, se forjó en la guerra más larga de Estados Unidos. Tenía 5 años cuando el ejército estadounidense invadió el país tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y de joven se alistó en una Unidad Cero, una fuerza paramilitar afgana que colaboraba con los estadounidenses. TE PUEDE INTERESAR: Trump anuncia la muerte de la agente de la Guardia Nacional atacada en Washington Esa conexión parece haberle dado a Lakanwal un boleto de salida de Afganistán cuando los talibanes derrocaron al gobierno respaldado por Estados Unidos en 2021, lo que le permitió huir con su mujer y sus hijos. Empezaron una nueva vida en Bellingham, Washington, donde él trabajaba como conductor de reparto y sus hijos jugaban al fútbol en los pasillos de su modesto complejo de apartamentos. El jueves, las autoridades se esforzaban por comprender qué motivó a Lakanwal a renunciar a ese nuevo comienzo y conducir hasta Washington donde, según las autoridades, disparó mortalmente contra un miembro de la guardia e hirió gravemente a otro en el exterior de una estación de metro. Tampoco estaba claro por qué eligió la esquina de la calle donde el miércoles por la tarde patrullaban el sargento Andrew Wolfe, de las Fuerzas Aéreas, y la soldado Sarah Beckstrom, de la Guardia Nacional de Virginia Occidental. Las autoridades afirman que les tendió una emboscada frente a la estación de metro Farragut West, disparando repetidamente contra uno de los miembros de la guardia con un revólver calibre .357 y luego contra el otro antes de recibir él mismo un disparo.

Lakanwal se encuentra bajo vigilancia en un hospital de Washington, D. C., donde está siendo atendido por sus heridas. Se le acusa de tres cargos de agresión con intención de matar estando armado, según dijo Jeanine Pirro, fiscal federal del distrito de Columbia. El presidente Donald Trump anunció el jueves por la noche que la especialista Beckstrom había muerto a causa de sus heridas, por lo que se esperaba que el sospechoso fuera acusado de asesinato en primer grado. Lakanwal se crió en un pueblo de la provincia de Khost, en el sureste de Afganistán, y creció en un país en guerra. En algún momento se unió a una Unidad Cero, según una persona informada de la investigación y un agente de los servicios de inteligencia afganos familiarizado con el asunto. Las Unidades Cero, que formalmente formaban parte del servicio de inteligencia afgano pero operaban fuera de la cadena de mando habitual, eran reclutadas, entrenadas, equipadas y supervisadas en gran medida por la CIA, según Human Rights Watch. Estas unidades estaban especializadas en incursiones nocturnas y misiones clandestinas; funcionarios talibanes y grupos de derechos humanos las describieron como "escuadrones de la muerte". Human Rights Watch dijo haber documentado varios casos en los que las unidades fueron responsables de "ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, ataques aéreos indiscriminados, ataques contra instalaciones médicas y otras violaciones del derecho internacional humanitario". La CIA ha negado esas acusaciones de brutalidad, afirmando que eran fruto de la propaganda talibán. La unidad de Lakanwal tenía su base en Kandahar, ciudad devastada por bombardeos y asesinatos durante la guerra. Según un agente de inteligencia, uno de los hermanos de Lakanwal era el comandante adjunto de la unidad. Un amigo de la infancia, que pidió ser identificado solo como Muhammad por temor a las represalias de los talibanes, dijo que Lakanwal padecía problemas de salud mental y estaba perturbado por las bajas que había causado su unidad. "Nos decía a mí y a nuestros amigos que sus operaciones militares eran muy duras, que su trabajo era muy difícil y que estaban sometidos a mucha presión", dijo Muhammad. Las Unidades Cero desempeñaron un papel fundamental en la retirada del ejército estadounidense de Afganistán en 2021, asegurando las bases estadounidenses y de la OTAN que quedaban y el aeropuerto de Kabul. Cuando los talibanes retomaron el control, muchos miembros de la unidad de Kandahar fueron evacuados con ayuda estadounidense. Muchos se reasentaron en la zona de Seattle. Lakanwal formaba parte de los miles de afganos que fueron trasladados a Estados Unidos como parte de un programa temporal denominado Operación Aliados Bienvenidos. Este programa se inició durante la presidencia de Joe Biden para gestionar la inmigración de afganos que huían del régimen talibán, incluidos quienes habían ayudado a los soldados estadounidenses.