¿Quién es H. Rap Brown?, fallece a los 82 años mientras cumplía cadena perpetua

CAROLINA DEL NORTE- H. Rap Brown, uno de los líderes más destacados del movimiento afroamericano en Estados Unidos, el denominado Black Power, ha fallecido a los 82 años en el hospital de una prisión mientras cumplía cadena perpetua. Según informa The New York Times, Jamil Abdullah Al-Amin, conocido como H. Rap Brown, lideró la militancia afroamericana en la década de 1960 con un llamamiento a las armas contra la opresión blanca y posteriormente vivió discretamente como clérigo musulmán y comerciante hasta su arresto en el año 2000 por el asesinato de un ayudante del sheriff. TE PUEDE INTERESAR: Mueren 2 agentes de la Guardia Nacional de EU tras tiroteo cerca de la Casa Blanca Rap Brown cumplía prisión en una cárcel federal de Carolina del Norte y su fallecimiento se produjo en el hospital de dicho centro penitenciario.

Su muerte fue confirmada por Kristie Breshears, directora de comunicaciones de la Oficina Federal de Prisiones, que administra el hospital, quien no especificó la causa del fallecimiento, aunque un diario local aseguró hace unos meses que padecía un mieloma múltiple. Antes de convertirse al islam y cambiar su nombre en la década de 1970, Al-Amin fue uno de los oradores más reivindicativos entre los activistas del ‘Poder Negro’ que surgieron a finales de la década de 1960 para desafiar el liderazgo y la estrategia no violenta del movimiento por los derechos civiles, recuerda el Times.