Reanudan relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela

Internacional
/ 31 enero 2026
    Reanudan relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela
    Reanudan relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela; arriba embajadora Laura Dogu FOTO: VANGUARDIA

En redes sociales se han compartido y destacado fotografías de la embajadora, Laura Dogu, llegando al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía de Venezuela

El 31 de enero se reportó que los Estados Unidos ha dado el primer paso para continuar con las relaciones diplomáticas con el gobierno de Caracas

Desde su cuenta oficial de X, la Embajada de los Estados Unidos compartió la fotografía de la embajadora, Laura Dogu, llegar al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

TE PUEDE INTERESAR: Ingresos del petróleo venezolano serán supervisados por el gobierno de Estados Unidos

La primera relación de Venezuela y los Estados Unidos había sido suspendida durante la primera administración de Donald Trump como presidente. Sin embargo, tras la captura del entonces presidente Maduro, la relación diplomática se ha reanudado con el régimen de Delcy Rodríguez.

Se concretó que la embajadora Dogu se encargará de desarrollar los negocios con la Unidad de Asuntos de Venezuela. Se detalló que se tendrá relaciones sociales con el sector público y privado.

Por su parte, Marco Rubio, Secretario de Estado, informó que la diplomacia con Venezuela se entablará con tres fases.

TE PUEDE INTERESAR: Marco Rubio advierte que EU está preparado para usar la fuerza si Venezuela no cumple sus demandas

El primero planta la estabilización de Venezuela; posteriormente se propuso que habrá una recuperación y finalmente, se presentará una, presunta, aproximación con la democracia.

Temas


Diplomacia
Relaciones Exteriores
embajadas

Localizaciones


Estados Unidos
Venezuela

Personajes


Donald Trump

Andrés "Iscariote" Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

