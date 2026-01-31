Reanudan relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela

El 31 de enero se reportó que los Estados Unidos ha dado el primer paso para continuar con las relaciones diplomáticas con el gobierno de Caracas

Desde su cuenta oficial de X, la Embajada de los Estados Unidos compartió la fotografía de la embajadora, Laura Dogu, llegar al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

La primera relación de Venezuela y los Estados Unidos había sido suspendida durante la primera administración de Donald Trump como presidente. Sin embargo, tras la captura del entonces presidente Maduro, la relación diplomática se ha reanudado con el régimen de Delcy Rodríguez.

Se concretó que la embajadora Dogu se encargará de desarrollar los negocios con la Unidad de Asuntos de Venezuela. Se detalló que se tendrá relaciones sociales con el sector público y privado.

Por su parte, Marco Rubio, Secretario de Estado, informó que la diplomacia con Venezuela se entablará con tres fases.