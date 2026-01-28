Ingresos del petróleo venezolano serán supervisados por el gobierno de Estados Unidos

Tras las nuevas negociaciones entre los Estados Unidos y la nueva presidencia de Venezuela, administrada por Delcy Rodríguez, se informó de un acuerdo de supervisión sobre el petróleo.

El acuerdo fue notificado por el Secretario de Estado, Marco Rubio. Se reportó que los ingresos recolectados del petróleo venezolano, por los Estados Unidos, serán depositados en una cuenta de Qatar.

Durante las explicaciones de cómo los Estados Unidos ayudará con la estabilidad de Venezuela, Marco Rubio detalló que la infraestructura venezolana es incapaz de almacenar material crudo, al igual que enfrenta una crisis fiscal.