Ingresos del petróleo venezolano serán supervisados por el gobierno de Estados Unidos
Para evitar la desviación de recursos, Estados Unidos ha acordado que los ingresos sean depositados en una cuenta de Qatar
Tras las nuevas negociaciones entre los Estados Unidos y la nueva presidencia de Venezuela, administrada por Delcy Rodríguez, se informó de un acuerdo de supervisión sobre el petróleo.
El acuerdo fue notificado por el Secretario de Estado, Marco Rubio. Se reportó que los ingresos recolectados del petróleo venezolano, por los Estados Unidos, serán depositados en una cuenta de Qatar.
Durante las explicaciones de cómo los Estados Unidos ayudará con la estabilidad de Venezuela, Marco Rubio detalló que la infraestructura venezolana es incapaz de almacenar material crudo, al igual que enfrenta una crisis fiscal.
Por ello, Estados Unidos acordó ciertas condiciones para que Venezuela sea capaz de vender su petróleo sancionado. Dos de las condiciones resalta que el material debe ser vendido a precio del mercado, y que se deberá eliminar los subsidios que recibía China.
Se explicó que el destinar los ingresos a Qatar, con supervisión, es para evitar actos de corrupción y desviación de dinero para asuntos externos al interés público.
‘...en beneficio del pueblo venezolano y no del régimen anterior’ acentuó Rubio sobre la recolección de ingresos por el petróleo venezolano.
Medios han destacado que desde la detención y captura del entonces presidente Maduro, los Estados Unidos ha vendido crudo venezolano al mercado internacional, con un valor aproximado de 500 millones de dólares; presuntamente, de dicha cifra, 300 millones ha recibido e gobierno de Venezuela.