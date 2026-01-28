Ingresos del petróleo venezolano serán supervisados por el gobierno de Estados Unidos

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 28 enero 2026
    Ingresos del petróleo venezolano serán supervisados por el gobierno de Estados Unidos
    Ingresos del petróleo venezolano serán supervisados por el gobierno de Estados Unidos FOTO: VANGUARDIA

Para evitar la desviación de recursos, Estados Unidos ha acordado que los ingresos sean depositados en una cuenta de Qatar

Tras las nuevas negociaciones entre los Estados Unidos y la nueva presidencia de Venezuela, administrada por Delcy Rodríguez, se informó de un acuerdo de supervisión sobre el petróleo.

El acuerdo fue notificado por el Secretario de Estado, Marco Rubio. Se reportó que los ingresos recolectados del petróleo venezolano, por los Estados Unidos, serán depositados en una cuenta de Qatar.

TE PUEDE INTERESAR: El Departamento de Estado plantea la posibilidad de reabrir embajada de EU en Venezuela

Durante las explicaciones de cómo los Estados Unidos ayudará con la estabilidad de Venezuela, Marco Rubio detalló que la infraestructura venezolana es incapaz de almacenar material crudo, al igual que enfrenta una crisis fiscal.

Por ello, Estados Unidos acordó ciertas condiciones para que Venezuela sea capaz de vender su petróleo sancionado. Dos de las condiciones resalta que el material debe ser vendido a precio del mercado, y que se deberá eliminar los subsidios que recibía China.

Se explicó que el destinar los ingresos a Qatar, con supervisión, es para evitar actos de corrupción y desviación de dinero para asuntos externos al interés público.

‘...en beneficio del pueblo venezolano y no del régimen anterior’ acentuó Rubio sobre la recolección de ingresos por el petróleo venezolano.

TE PUEDE INTERESAR: Jueza de EU detiene deportación de Liam Conejo, niño inmigrante de 5 años detenido en Minnesota

Medios han destacado que desde la detención y captura del entonces presidente Maduro, los Estados Unidos ha vendido crudo venezolano al mercado internacional, con un valor aproximado de 500 millones de dólares; presuntamente, de dicha cifra, 300 millones ha recibido e gobierno de Venezuela.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conflictos
Petróleo
Investigaciones

Localizaciones


Estados Unidos
Qatar
Venezuela

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
El pasado 25 de enero se llevó a cabo un ataque armado en un campo de fútbol, ubicado en la comunidad Loma de Flores en Salamanca, Guanajuato, que dejó 11 personas muertas y 12 lesionadas.

Guanajuato: Reportan dos detenidos por masacre en Salamanca; serían del Cártel de Santa Rosa de Lima
La defensa de Farías Laguna también enlistó otras irregularidades de la Fiscalía en el proceso.

Reclama defensa de Vicelamirante incumplimiento de FGR

Sheinbaum explicó que esa alerta implica la apertura inmediata de una carpeta de investigación en una fiscalía.

Sheinbaum urge identificación obligatoria en centrales; dice que ya opera alerta nacional de búsqueda
La Secretaría de Salud implementó cercos sanitarios en el entorno de los planteles y en los domicilios de los alumnos que enfermaron.

Brote de sarampión llega a aulas en Jalisco: 23 alumnos contagiados

La autoridad británica recomendó que Google clasifique sus resultados de búsqueda de manera justa y no dé prioridad a los sitios web que tienen publicidad u otros acuerdos comerciales con Google.

Reino Unido quiere obligar a Google mayor control sobre los resúmenes de IA con sitios de noticias
El presidente Donald Trump habla antes de firmar un memorando presidencial que impone aranceles y restricciones a la inversión en China en la Sala de Recepción Diplomática de la Casa Blanca en Washington.

Después de tres meses, la Corte Suprema no ha decidido sobre los aranceles de Trump

Restos del avión del Servicio Aéreo a Territorios Nacionales de Colombia (Satena) accidentado este miércoles, en Norte de Santander, Colombia.

Avión se estrella en Norte de Santander, Colombia, con 15 personas a bordo; descartan sobrevivientes
Privilegios del pasado

Privilegios del pasado