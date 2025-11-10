Rechaza la Corte Suprema de EU anular la decisión que legalizó el matrimonio homosexual

/ 10 noviembre 2025
    Rechaza la Corte Suprema de EU anular la decisión que legalizó el matrimonio homosexual
    La secretaria del condado de Rowan, Kim Davis, da una declaración a los medios de comunicación en la puerta principal del Centro Judicial de este Condado en Morehead, Kentucky, el 14 de septiembre de 2015. Foto: AP/Timothy D. Easley

Davis atrajo la atención nacional hacia el condado de Rowan en el este de Kentucky cuando rechazó a parejas del mismo sexo, diciendo que su fe le impedía cumplir con el fallo

WASHINGTON- La Corte Suprema rechazó el lunes una solicitud para revocar su decisión histórica que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país.

Los jueces rechazaron una apelación de Kim Davis, la exsecretaria del tribunal de Kentucky que se negó a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo después del fallo de la corte suprema en 2015 en el caso Obergefell v. Hodges.

Davis había pedido que la corte revocara la orden de un tribunal inferior que le exigía pagar 360 mil dólares en daños y honorarios de abogados a una pareja a la que se le negó una licencia de matrimonio.

Sus abogados invocaron repetidamente las palabras del juez Clarence Thomas, quien, entre los nueve jueces, es el único que ha pedido borrar el fallo sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Thomas fue uno de los cuatro jueces disidentes en 2015. El presidente de la Corte John Roberts y el juez Samuel Alito son los otros disidentes que aún están en la corte hoy.

Roberts ha guardado silencio sobre el tema desde que escribió una opinión disidente en el caso. Alito ha continuado criticando la decisión, pero dijo recientemente que no estaba abogando por que se revocara.

La jueza Amy Coney Barrett, quien no estaba en la corte en 2015, ha dicho que hay ocasiones en que la corte debería corregir errores y revocar decisiones, como lo hizo en el caso de 2022 que puso fin al derecho constitucional al aborto.

$!Kim Davis, con el candidato presidencial republicano Mike Huckabee, después de ser liberada del Centro de Detención del Condado de Carter en 2015.
Kim Davis, con el candidato presidencial republicano Mike Huckabee, después de ser liberada del Centro de Detención del Condado de Carter en 2015. Foto: AP/Timothy D. Easley

Sin embargo, Barrett ha sugerido recientemente que el matrimonio entre personas del mismo sexo podría estar en una categoría diferente al aborto porque las personas han confiado en la decisión cuando se casaron y tuvieron hijos.

Davis atrajo la atención nacional hacia el condado de Rowan en el este de Kentucky cuando rechazó a parejas del mismo sexo, diciendo que su fe le impedía cumplir con el fallo. Desafió las órdenes judiciales de emitir las licencias hasta que un juez federal la encarceló por desacato al tribunal en septiembre de 2015.

Fue liberada después de que su personal emitiera las licencias en su nombre, pero su nombre fue borrado del formulario. Posteriormente, la legislatura de Kentucky promulgó una ley que eliminó los nombres de todos los secretarios de condado de las licencias de matrimonio estatales.

Davis perdió una candidatura a la reelección en 2018.

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

