Rechaza Vance respaldar la reelección de Netanyahu

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Rechaza Vance respaldar la reelección de Netanyahu
    El vicepresidente JD Vance interviene durante un mitin de campaña de mitad de mandato en Hyder Warehouse, en Hendersonville, Carolina del Norte, el lunes 19 de octubre de 2026. AP/Kenny Holston/The New York Times
AP
por AP

COMPARTIR

TEMAS


Elecciones
Política

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


JD Vance

La deferencia del vicepresidente hacia Trump respecto a Netanyahu llega en un momento extraordinariamente delicado para los judíos estadounidenses y la alianza de Estados Unidos con Israel

NUEVA YORK- El vicepresidente JD Vance se negó a respaldar el lunes la reelección del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, un día después de que el presidente Donald Trump declarara su apoyo al atribulado líder israelí.

“El presidente tiene el respaldo más influyente en la historia política estadounidense o internacional”, manifestó Vance durante una entrevista con el periodista Mark Halperin.

“Yo respaldo a candidatos estadounidenses, y en eso estoy enfocado de cara a las elecciones de mitad de mandato”, declaró Vance, mientras viajaba el lunes para hacer campaña por el candidato republicano al Senado Michael Whatley, de Carolina del Norte. “Así que no me voy a involucrar en las elecciones israelíes”.

Escasas expectativas ante las elecciones en Israel

Vance ha hecho campaña por un líder extranjero —el entonces primer ministro húngaro Viktor Orban— la primavera pasada, Orban perdiera las elecciones de ese país.

La deferencia de Vance hacia Trump respecto a Netanyahu llega en un momento extraordinariamente delicado para los judíos estadounidenses y la alianza de Estados Unidos con Israel. Las preocupaciones por el antisemitismo se han disparado en todo el espectro político de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Los republicanos han estado tratando de retratar a los demócratas, en particular al candidato demócrata al Senado por Michigan Abdul El-Sayed, como hostiles hacia los judíos e Israel, mientras lidian con sus propias divisiones internas.

Vance ha enfrentado escepticismo de parte de republicanos judíos sobre su compromiso con los judíos estadounidenses y la alianza con Israel.

El mes pasado, Vance habló en privado en Las Vegas ante la Coalición de Judíos Republicanos, una agrupación que se propone promover una relación sólida de Washington con Israel y con combatir el antisemitismo.

Vance dejó una impresión positiva en esa reunión, pero no condenó al podcaster derechista y ex presentador de Fox News Tucker Carlson, quien ha sido criticado por entrevistar en su podcast al antisemita Nick Fuentes.

Trump respalda a Netanyahu hacia las elecciones de Israel y lanza una fuerte advertencia sobre Irán

En junio, Vance criticó duramente a miembros del gobierno de Israel por oponerse a los esfuerzos de Trump por resolver la guerra con Irán.

En julio, Vance afirmó que sectores del gobierno israelí estaban tratando de descarrilar las negociaciones con Irán.

“Hay algunas personas dentro de su sistema que sabemos, sin lugar a dudas, que están manipulando e intentando cambiar la opinión pública estadounidense para mantener la guerra indefinidamente”, dijo Vance durante una aparición en el podcast de Joe Rogan.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Política

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


JD Vance

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Cadenas perpetuas

Cadenas perpetuas
true

El gran éxito de Sheinbaum de... regresar a donde estábamos

Señaló que la administración estadounidense ha presentado diversas propuestas para modificar las condiciones arancelarias, acompañadas de solicitudes específicas a México, algunas de las cuales continúan bajo revisión.

Sheinbaum respalda a Trump al confirmar que sí se está ‘muy cerca’ de alcanzar acuerdo comercial con EU
El ex fiscal de Chihuahua cuestionó las pruebas presentadas en su contra por el caso del laboratorio clandestino de El Pinal.

¿Quién fue?... César Jáuregui niega haber autorizado la intervención de agentes de la CIA en Chihuahua, durante su audiencia judicial
El Frente Frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Sheinbaum reabrirá el registro del programa Beca Rita Cetina 2026, que ofrece un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos en secundaria y la beca anual de 2 mil 500 para primaria.

Sheinbaum reabre registro para depositarle hasta 2 mil 500 pesos a estudiantes de primaria y secundaria; requisitos y cómo inscribirse
Bono y U2 regresarán a un espectáculo de medio tiempo de la NFL después de casi 25 años, ahora en el duelo entre Packers y Rams.

U2 regresa a la NFL: dará show de medio tiempo en el Packers vs Rams de Thanksgiving 2026
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo protagonizan una nueva disputa histórica, ahora por el reconocimiento al mejor Balón de Oro de todos los tiempos.

Messi y Cristiano pelean por el mejor Balón de Oro de la historia: CR7 lidera la votación