Reconoce Gobierno de Trump que fue un error deportar a una estudiante que intentaba visitar de sorpresa a su familia

La administración Trump se disculpó ante el tribunal por un “error” en la deportación de una estudiante universitaria de Massachusetts que fue detenida cuando intentaba volar a casa para sorprender a su familia en Texas para el Día de Acción de Gracias.

Pero la administración todavía argumentó que el error del gobierno federal no debería afectar su caso de inmigración.

Lucía López Belloza, estudiante de primer año de 19 años del Babson College en Wellesley, a 24 kilómetros al oeste de Boston, fue detenida en el aeropuerto de la ciudad el 20 de noviembre y trasladada a Honduras dos días después.

Su repentina expulsión se produjo a pesar de una orden judicial de emergencia del 21 de noviembre que ordenaba al gobierno mantenerla en Massachusetts o en otro lugar de Estados Unidos durante al menos 72 horas para su procesamiento legal.

López Belloza, cuya familia emigró de Honduras a Estados Unidos en 2014 cuando ella tenía siete años, se encuentra actualmente con sus abuelos y estudia a distancia. No está detenida y recientemente visitó a una tía en El Salvador. A principios de diciembre, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se presentaron en la casa de sus padres en Austin, Texas, y se comportaron agresivamente con la familia, pero se marcharon sin tomar medidas adicionales.

En una audiencia ante un tribunal federal celebrada el martes de esta semana en Boston, el gobierno argumentó que el tribunal carece de jurisdicción en el caso porque los abogados de López Belloza presentaron su demanda varias horas después de que la llevaran a Texas al salir de Estados Unidos en noviembre. Sin embargo, el gobierno también reconoció haber violado la orden del juez.

En documentos judiciales y en audiencia pública, los abogados del gobierno dijeron que un oficial de deportación de ICE creyó erróneamente que la orden ya no se aplicaba y no activó un sistema que alerta a otros oficiales de ICE de que un caso está sujeto a revisión judicial y que la deportación debe detenerse.

“En nombre del gobierno, queremos ofrecer nuestras más sinceras disculpas”, declaró Mark Sauter, fiscal federal adjunto, al juez, afirmando que el empleado comprende que “cometió un error”. La infracción, añadió Sauter, fue “un error involuntario de una persona, no un acto deliberado de violación de una orden judicial”.

En una declaración presentada ante el tribunal el 2 de enero, el agente del ICE también admitió no haber notificado a la oficina de control de inmigración del ICE en Port Isabel, Texas, que la misión de deportación debía cancelarse. Afirmó que creía que la orden del juez no era aplicable una vez que López Belloza ya no se encontraba en el estado.

El gobierno sostiene, sin embargo, que su deportación fue legal porque un juez de inmigración ordenó la deportación de López Belloza y su madre en 2016, y la Junta de Apelaciones de Inmigración desestimó su apelación en 2017. Los fiscales dijeron que ella podría haber presentado apelaciones adicionales o solicitado una suspensión de la deportación.

Su abogado, Todd Pomerleau, replicó que fue deportada en clara violación de la orden del 21 de noviembre y que las acciones del gobierno la privaron del debido proceso. “Esperaba que el gobierno mostrara cierta indulgencia y la devolviera”, dijo. “Violaron una orden judicial”.

El juez federal Richard Stearns expresó su agradecimiento por el reconocimiento del error por parte del gobierno, calificándolo de “trágico” error burocrático. Sin embargo, pareció descartar la posibilidad de declarar al gobierno en desacato, señalando que la violación no parecía intencional. También cuestionó su jurisdicción sobre el caso.

“Puede que no sea culpa de nadie, pero ella fue víctima”, dijo Stearns, y agregó en un momento que López Belloza podría explorar la posibilidad de solicitar una visa de estudiante.

Pomerleau dijo que una resolución sería permitir que López Belloza regrese para terminar sus estudios mientras trabaja para reabrir la orden de deportación subyacente.