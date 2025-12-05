Reducen a 18 meses vigencia de permisos laborales para inmigrantes en EU

Internacional
/ 5 diciembre 2025
    La actualización de los permisos de trabajo (EAD, en inglés) se hizo el 4 de diciembre, pero los que fueron emitidos antes de esta fecha mantendrán su vigencia original hasta su expiración .FOTO: ESPECIAL.

La norma, vigente a partir del jueves, permite al Gobierno de EE.UU. revisiones más frecuentes de la elegibilidad de los migrantes

MIAMI.-El Gobierno de Estados Unidos redujo de cinco años a 18 meses la vigencia de los permisos de trabajo para cientos de miles de inmigrantes en Estados Unidos.

Lo anterior incluye a quienes han solicitado asilo u otros programas humanitarios como DACA para jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños.

De acuerdo a una actualización realizada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés), la medida aplica tanto a renovaciones como a nuevas solicitudes.

Ante esto la agencia federal detalla que los solicitantes deberán presentar sus renovaciones con suficiente antelación para evitar interrupciones en la autorización de empleo.

Esta nueva medida afecta a miles de inmigrantes; entre los que destacan los solicitantes de asilo, los beneficiarios de la Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA), los refugiados, las personas bajo Estatus de Protección Temporal (TPS) y otras categorías humanitarias reconocidas por USCIS.

La norma afecta a personas con orden de suspensión de deportación, a personas con solicitudes pendientes de asilo, a solicitantes con petición pendiente de ajuste de estatus (ajuste de residencia) y a personas con solicitudes pendientes bajo programas humanitarios especiales, como la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroamericano (NACARA), entre otros.

El Gobierno estadounidense informó que con esta medida se busca fortalecer la supervisión y la actualización de los datos de los inmigrantes que trabajan legalmente mientras sus casos son revisados, al tiempo que asegura la continuidad del empleo dentro del marco legal vigente.

Temas


Derechos humanos
Refugiados
Trabajo

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

