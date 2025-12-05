Reducen a 18 meses vigencia de permisos laborales para inmigrantes en EU

MIAMI.-El Gobierno de Estados Unidos redujo de cinco años a 18 meses la vigencia de los permisos de trabajo para cientos de miles de inmigrantes en Estados Unidos.

Lo anterior incluye a quienes han solicitado asilo u otros programas humanitarios como DACA para jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños.

De acuerdo a una actualización realizada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés), la medida aplica tanto a renovaciones como a nuevas solicitudes.

Ante esto la agencia federal detalla que los solicitantes deberán presentar sus renovaciones con suficiente antelación para evitar interrupciones en la autorización de empleo.

Esta nueva medida afecta a miles de inmigrantes; entre los que destacan los solicitantes de asilo, los beneficiarios de la Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA), los refugiados, las personas bajo Estatus de Protección Temporal (TPS) y otras categorías humanitarias reconocidas por USCIS.

La norma afecta a personas con orden de suspensión de deportación, a personas con solicitudes pendientes de asilo, a solicitantes con petición pendiente de ajuste de estatus (ajuste de residencia) y a personas con solicitudes pendientes bajo programas humanitarios especiales, como la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroamericano (NACARA), entre otros.

El Gobierno estadounidense informó que con esta medida se busca fortalecer la supervisión y la actualización de los datos de los inmigrantes que trabajan legalmente mientras sus casos son revisados, al tiempo que asegura la continuidad del empleo dentro del marco legal vigente.