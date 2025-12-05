Los talibanes obligan a un niño de 13 años a ejecutar al asesino de sus familiares

Los talibanes obligaron a un niño de 13 años a llevar a cabo una ejecución pública, ante 80.000 personas que llenaron un estadio deportivo para ver al joven adolescente dispararle al hombre que asesinó a 13 miembros de su familia.

Un video compartido en línea muestra a miles de personas aplaudiendo y llenando el estadio en la ciudad oriental de Khost el martes para el enfermizo espectáculo que las Naciones Unidas condenaron como “inhumano” y “contrario al derecho internacional”.

Al menor le obligaron a disparar al asesino, llamado Mangal, en un “castigo de represalia” de la ley sharia conocido como Qisas, que es similar a “ojo por ojo”.

“A la familia de la víctima se le ofreció la opción del perdón y la represalia, pero... se negaron e insistieron en el Qisas”, dijo la Corte Suprema de Afganistán en un comunicado en las redes sociales .

Aunque el comunicado no indicó quién llevó a cabo la ejecución, fue un niño de 13 años pariente de los asesinados, según el medio de noticias afgano AMU TV.

Los dos hijos de Mangal también serán ejecutados por ayudar a su padre, dijo el tribunal, aunque sus muertes se han retrasado hasta que otros familiares de la familia asesinada regresen a la región para presenciarla.

Fue la undécima ejecución pública desde que los talibanes recuperaron el poder en 2021 tras la desastrosa retirada de las fuerzas estadounidenses , que dejó 13 soldados muertos. También fue la más numerosa, con 80.000 personas abarrotando el estadio, según informó AMU TV.

Tras la ejecución, “se hicieron oraciones para fortalecer la seguridad nacional, para un mejor acceso del pueblo a sus derechos legítimos y para la correcta implementación de la Sharia islámica en todo el país”, afirmó el Tribunal Supremo.

El Relator Especial de las Naciones Unidas para Afganistán, Richard Bennett, había pedido que se detuviera la ejecución antes de que se llevara a cabo.

“Las ejecuciones públicas son inhumanas, un castigo cruel e inusual y contrarias al derecho internacional”, publicó en X.

Mangal fue condenado junto con otros por entrar en una casa familiar en la provincia de Khost y disparar hasta matar a una familia extensa, incluidos nueve niños y su madre, dijo el portavoz de la policía de Khost, Mustaghfir Gorbaz.

Durante su anterior gobierno en Afganistán, a finales de la década de 1990, los talibanes llevaban a cabo periódicamente ejecuciones públicas, azotes y lapidaciones.