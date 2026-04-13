Revelan que occidente fortalece sin querer la maquinaria militar de China

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Internacional
/ 13 abril 2026
    Revelan que occidente fortalece sin querer la maquinaria militar de China
    Universidades occidentales también han colaborado con instituciones vinculadas al ejército chino, produciendo miles de investigaciones conjuntas en áreas estratégicas como inteligencia artificial y defensa. AP

Exponen cómo la transferencia de tecnología avanzada, particularmente en inteligencia artificial, ha continuado mediante vacíos legales, redes de intermediarios y decisiones empresariales motivadas por intereses económicos

Una investigación periodística advierte que empresas tecnológicas, universidades y gobiernos occidentales han contribuido —de forma directa e indirecta— al desarrollo del poder militar de China, incluso cuando existen restricciones legales para evitarlo.

El análisis, publicado por Geoffrey Cain en The Spectator World, expone cómo la transferencia de tecnología avanzada, particularmente en inteligencia artificial, ha continuado mediante vacíos legales, redes de intermediarios y decisiones empresariales motivadas por intereses económicos.

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Uno de los casos más relevantes involucra a la empresa estadounidense Super Micro Computer (SuperMicro), cuyos equipos con chips avanzados habrían sido desviados hacia China mediante una red de contrabando.

Según una acusación federal en Nueva York, los dispositivos fueron reemplazados por réplicas para evadir inspecciones, mientras los originales terminaban en manos de compradores chinos.

El reportaje subraya que este tipo de operaciones no son excepcionales.

Empresas líderes como NVIDIA han adaptado sus productos para cumplir técnicamente con las restricciones de exportación, pero sin dejar de abastecer el mercado chino.

Incluso después de nuevas prohibiciones, miles de chips avanzados habrían llegado al país asiático mediante redes de intermediarios.

Además, se señala que gigantes tecnológicos como Microsoft emplearon durante años ingenieros ubicados en China para operar sistemas sensibles del gobierno estadounidense, incluidos proyectos vinculados al Pentágono.

Esta práctica fue cancelada solo tras revelaciones periodísticas.

El problema va más allá del sector privado. Universidades occidentales también han colaborado con instituciones vinculadas al ejército chino, produciendo miles de investigaciones conjuntas en áreas estratégicas como inteligencia artificial y defensa.

De acuerdo con el análisis, la lógica que impulsa estas prácticas es clara: si las compañías occidentales dejan de vender tecnología, perderían competitividad frente a rivales globales, mientras China encontraría otras vías para acceder a esos recursos.

Sin embargo, el resultado es paradójico. “La puerta principal ha estado abierta durante años y nadie ha pensado en cerrarla”, advierte el texto, al señalar que el conocimiento, la innovación y el talento formados en Occidente están fortaleciendo a un competidor estratégico.

El reportaje concluye que el desafío no es solo legal, sino estructural: la interdependencia económica y tecnológica entre Occidente y China dificulta frenar un flujo de conocimiento que, en última instancia, podría redefinir el equilibrio global de poder.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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