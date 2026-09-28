Revelan que Trump le preguntó a Xi Jinping si a China le gustaría comprar armas estadounidenses

Donald Trump ofreció vender armas a China durante la visita que realizó a su líder, Xi Jinping, la semana pasada, de acuerdo a lo que declaró el embajador de Estados Unidos en China. David Perdue declaró: “El presidente Trump sigue diciendo que vendemos armas a otros países del mundo. De hecho, en un momento dado le preguntó al presidente Xi si le gustaría comprar algunas”.

El lunes, los medios estatales chinos elogiaron el “extraordinario nivel de cortesía” que Trump había mostrado a Xi durante la visita del líder chino a Washington. Esta extraordinaria afirmación se produjo durante una entrevista sobre la política estadounidense hacia Taiwán, que lleva meses esperando a que Trump apruebe un nuevo paquete de venta de armas por valor de 14 mil millones de dólares, tras el anuncio de un acuerdo multimillonario récord en diciembre del año pasado. El nivel de compromiso de Trump con la protección de Taiwán ya había sido cuestionado . En una reunión con Xi en Pekín en mayo, Trump dijo que mantenía en suspenso el paquete de venta de armas a Taiwán por valor de 14.000 millones de dólares, describiéndolo como una “muy buena baza negociadora” en sus tratos con China. Washington ha mantenido durante mucho tiempo una postura estratégicamente ambigua sobre si defendería a Taiwán en caso de invasión. Sin embargo, según la Ley de Relaciones con Taiwán, vigente desde hace décadas, está obligado a proporcionar a Taipéi el equipo militar suficiente para defenderse.

Pekín ha declarado repetidamente que se opone firmemente a la venta de armas de Washington a la isla democrática, a la que considera una provincia separatista, a pesar de no haberla gobernado nunca, y no ha renunciado al uso de la fuerza para tomarla. Durante su reunión en Washington la semana pasada, Xi instó a Trump a oponerse a la “independencia de Taiwán”, según un comunicado de la agencia oficial de noticias china Xinhua. Tras la entrevista de Perdue, la Casa Blanca declaró al New York Times que Estados Unidos no tenía planes de vender armas a China, mientras que el Departamento de Estado afirmó: “La ley estadounidense prohíbe la venta de armas a China y no existe ninguna oferta ni plan para vender armas a China”. China es un exportador neto de armas. De las armas que importa, la mayoría provienen de Rusia, pero el volumen está disminuyendo rápidamente gracias a los avances en la capacidad de fabricación militar china. Las importaciones de armas de China cayeron un 72 % entre 2021 y 2025 en comparación con los cinco años anteriores, según datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Antes de la entrevista, el viceministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Chen Ming-chi, habló de la grave amenaza militar que representa China.