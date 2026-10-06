Roban en Francia una pieza única de Salvador Dalí: así desapareció el Libro del Apocalipsis
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La Fiscalía de Clermont-Ferrand ya investiga el caso.
Una pieza considerada excepcional dentro del arte del siglo XX desapareció de un museo en Francia. Se trata del Libro del Apocalipsis, una obra de 210 kilos cuya cubierta fue creada por el artista español Salvador Dalí.
El robo ocurrió durante la noche del domingo 4 al lunes 5 de octubre en el Centro de Arte Contemporáneo de Issoire, ubicado en la región de Auvernia, en el centro del país.
La Fiscalía de Clermont-Ferrand confirmó que abrió una investigación penal para esclarecer cómo fue sustraída la pieza y localizar a los responsables. Las pesquisas fueron encargadas a la gendarmería local.
¿QUÉ SE SABE DEL ROBO DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS?
El ejemplar permanecía en exhibición en el centro de arte, administrado por el coleccionista Christian Karoutzos, quien adquirió la obra en 2003.
De acuerdo con las autoridades francesas, se trata de una pieza de valor excepcional y única. Hasta ahora no se han revelado públicamente detalles sobre la forma en que los responsables ingresaron al recinto o lograron sacar una obra de semejantes dimensiones.
La cubierta representa uno de los elementos más llamativos. Fue concebida por Salvador Dalí en bronce, con incrustaciones de oro, agujas y conchas, y por sí sola tiene un peso aproximado de 150 kilos.
UNA OBRA CREADA POR GRANDES ARTISTAS
El Libro del Apocalipsis fue concebido por el editor francés Joseph Forêt como una obra de arte integral inspirada en el Apocalipsis de San Juan.
Para realizarla reunió a diferentes artistas y escritores. Además de Dalí, participaron figuras como Léonard Foujita, Bernard Buffet, Georges Mathieu y Ossip Zadkine, así como escritores de la talla de Jean Cocteau, Jean Giono y Emil Cioran.
El trabajo se desarrolló durante aproximadamente tres años. La obra fue presentada en 1961 en el Museo de Arte Moderno de París y posteriormente recorrió distintas exposiciones internacionales.
¿CUÁNTO VALE EL LIBRO DE SALVADOR DALÍ?
El valor de la pieza resulta difícil de establecer debido a sus características únicas. En su momento fue presentada como una obra destinada a convertirse en el libro más caro del mundo.
El ejemplar completo pesa alrededor de 210 kilos, mientras que únicamente la cubierta realizada por Dalí alcanza unos 150 kilos.
Karoutzos recuperó la obra en Japón en 2003, después de que su rastro se perdiera durante años, y posteriormente la incorporó a su colección.
FISCALÍA DE FRANCIA INVESTIGA EL ROBO
La Fiscalía de Clermont-Ferrand mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias del robo y encontrar la pieza.
La desaparición del Libro del Apocalipsis ocurre además en un momento en que distintos museos y centros de arte europeos han enfrentado robos de piezas históricas.
Por ahora, las autoridades francesas no han informado si existen personas detenidas ni han dado a conocer una posible hipótesis sobre el destino de la obra.