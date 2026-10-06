Roban en Francia una pieza única de Salvador Dalí: así desapareció el Libro del Apocalipsis

Una pieza considerada excepcional dentro del arte del siglo XX desapareció de un museo en Francia. Se trata del Libro del Apocalipsis , una obra de 210 kilos cuya cubierta fue creada por el artista español Salvador Dalí .

El robo ocurrió durante la noche del domingo 4 al lunes 5 de octubre en el Centro de Arte Contemporáneo de Issoire, ubicado en la región de Auvernia, en el centro del país.

La Fiscalía de Clermont-Ferrand confirmó que abrió una investigación penal para esclarecer cómo fue sustraída la pieza y localizar a los responsables. Las pesquisas fueron encargadas a la gendarmería local.

¿QUÉ SE SABE DEL ROBO DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS?

El ejemplar permanecía en exhibición en el centro de arte, administrado por el coleccionista Christian Karoutzos, quien adquirió la obra en 2003.

De acuerdo con las autoridades francesas, se trata de una pieza de valor excepcional y única. Hasta ahora no se han revelado públicamente detalles sobre la forma en que los responsables ingresaron al recinto o lograron sacar una obra de semejantes dimensiones.

La cubierta representa uno de los elementos más llamativos. Fue concebida por Salvador Dalí en bronce, con incrustaciones de oro, agujas y conchas, y por sí sola tiene un peso aproximado de 150 kilos.