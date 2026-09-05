Embajador Johnson lamenta muerte de dos agentes de la SSPC tras ataque en Veracruz; ‘honramos su servicio’

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    Embajador Johnson lamenta muerte de dos agentes de la SSPC tras ataque en Veracruz; ‘honramos su servicio’
    Los agentes federales llevaban a cabo labores de investigación cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego, informó Harfuch. Cuartoscuro
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por El Universal

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El funcionario estadounidense expresó sus condolencias a las familias y compañeros de los elementos

CDMX.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó el fallecimiento de dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante un ataque en el municipio de Omealca, Veracruz, en cumplimiento de su deber.

El funcionario expresó sus condolencias a las familias y compañeros de los elementos, y honró su servicio por trabajar por comunidades más seguras.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pvem-pide-antidoping-y-evaluacion-psicologica-a-futuros-candidatos-en-tamaulipas-AC23301742

Además, externó sus deseos de pronta recuperación para otras personas que resultaron heridas.”

Su sacrificio es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan cada día quienes trabajan en las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

“Honramos su servicio al continuar trabajando por comunidades más seguras para proteger a aquellas personas por quienes dieron su vida”, escribió Johnson en sus redes sociales.

CRIMEN ORGANIZADO ATACA A DOS AGENTES DE LA SSPC EN VERACRUZ

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que mientras los agentes federales llevaban a cabo labores de investigación, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes del crimen organizado.

Reportó que lamentablemente dos agentes federales perdieron la vida y una compañera resultó lesionada, por lo que recibió atención médica “y cuenta con todo nuestro respaldo”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/realizan-audiencia-inicial-de-detenidos-por-homicidio-de-jonathan-melendez-y-su-familia-FC23300764

Al externar el pésame y solidaridad a las familias, García Harfuch reconoció su valentía y compromiso con la protección de la ciudadanía.

“Desde el primer momento se desplegó un operativo para localizar y detener a los responsables”, dijo al agradecer el apoyo inmediato y la coordinación de las dependencias en materia de seguridad.”Este crimen no quedará impune. Los responsables serán llevados ante la justicia”, advirtió.

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