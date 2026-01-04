Rubio afirma que EU no mantiene tropas en territorio de Venezuela

WASHINGTON.- Luego de la operación de Washington para capturar y sacar de Caracas al presidente Nicolás Maduro, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que su país no mantiene tropas en territorio de Venezuela.

“No tenemos fuerzas estadounidenses sobre el terreno en Venezuela”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense a NBC News. “Solo estuvieron por cerca de dos horas cuando fueron a capturar a Maduro”, agregó.

Cabe recordar que el presidente Donald Trump dijo que estaba preparado para lanzar una segunda oleada de ataques contra Venezuela “mucho mayor que la primera”, durante la que se capturó a Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Sin embargo, destacó que no dará la orden si la vicepresidenta y ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hace lo que Estados Unidos quiere.

En ese sentido, Rubio insistió en que Washington solo actuará para proteger sus intereses. “Lo que el presidente (Trump) está diciendo es muy simple: como presidente de los Estados Unidos, no va a andar diciéndole a la gente lo que no va a hacer”, indicó.

“Ahora hay otras personas a cargo del aparato militar y policial allí (en Venezuela). Tendrán que decidir ahora qué dirección quieren tomar, y esperamos que elijan una dirección diferente a la que eligió Nicolás Maduro. En última instancia, esperamos que esto conduzca a una transición integral en Venezuela”, agregó.

No obstante, Marco Rubio resaltó que Washington continuará atacando embarcaciones supuestamente relacionadas con el narcotráfico en el Caribe.

EU gestionará la “dirección” en la que se moverá Venezuela

Por otro lado, Marco Rubio, aclaró que su país gestionará la “dirección” hacia la que se moverá Venezuela sin el liderazgo de Nicolás Maduro, un día después de la captura del venezolano y de las declaraciones del presidente Donald Trump de que Washington gobernaría la nación suramericana hasta que haya una transición.

Especificó que lo que buscarían es dirigir la situación en Venezuela, para lo que tienen un margen de presión con el bloqueo impuesto por Trump a los buques petroleros que transporten crudo venezolano.

“Lo que estamos gestionando es la dirección que tomará esto en el futuro. Y para ello, tenemos influencia”, indicó el jefe de la diplomacia estadounidense, uno de las figuras claves en los esfuerzos de Washington por sacar a Maduro del poder.

Además insistió en que los tanqueros sancionados que se dirijan a Venezuela serán “incautados, ya sea a la entrada o a la salida, con una orden judicial que obtendremos de jueces en los Estados Unidos”.