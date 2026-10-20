Rusia mata a una niña ucraniana de un año que iba en su carriola durante un ataque a un parque

Según las autoridades ucranianas, la niña pequeña murió cuando un dron ruso se estrelló contra el parque central de Nova Vodolaha, en la región de Kharkiv, al noreste de Ucrania , donde se habían reunido familias con niños.

Las Naciones Unidas informaron que las muertes y lesiones de civiles aumentaron un 85% en septiembre en comparación con el año anterior, después de que nuevos ataques rusos el lunes mataran a un niño de un año que iba en un cochecito y a otras cinco personas.

“Lamentablemente, dos mujeres y un bebé que iba en un cochecito perdieron la vida”, escribió el funcionario ucraniano Ivan Vyhivskyi en Telegram.

Según Oleh Syniehubov, gobernador de la región de Járkov, al menos otras 15 personas resultaron heridas, entre ellas siete niños, y los equipos médicos de emergencia estaban trasladando a las víctimas a los hospitales.

El gobernador informó de seis fallecimientos, entre ellos tres niños, antes de publicar un desglose actualizado en el que identificaba a cinco de los fallecidos: tres mujeres de 28, 34 y 36 años, y dos niñas de 11 años y 14 meses.

Según informaron las autoridades, una cafetería cercana también resultó dañada en el ataque.

El presidente Trump declaró el lunes que ha estado trabajando para negociar un acuerdo de paz y culpó al líder ucraniano Volodymyr Zelensky de interponerse en el camino, y añadió que Rusia no ha estado “haciendo mucho” en el país.

“Francamente, Rusia se ha portado bien con Ucrania. No han hecho mucho”, dijo Trump a los periodistas en el jardín sur de la Casa Blanca.

El derramamiento de sangre en Ucrania a primera hora del lunes se produjo cuando los observadores de derechos humanos de la ONU advirtieron de que la intensificación de los bombardeos rusos contra Ucrania ha elevado el número de víctimas civiles a algunos de los niveles más altos desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022.

Solo en Kiev, hubo civiles muertos o heridos en 22 de los 30 días de septiembre, la mayor frecuencia registrada en un solo mes desde la invasión rusa de 2022, según la ONU.

Al menos 328 civiles murieron y otros 2.105 resultaron heridos en septiembre, lo que supone un aumento del 85% en el número de víctimas con respecto al mismo mes del año anterior.

La masacre se ha extendido mucho más allá de las líneas del frente, con víctimas reportadas en 22 regiones ucranianas y en la capital, Kiev.

Las últimas cifras elevan el número verificado de civiles fallecidos durante los primeros nueve meses de 2026 a 2.570 muertos y 15.211 heridos, lo que supone un aumento del 59% en el total de víctimas con respecto al mismo período del año anterior.

Y los asesinatos han continuado durante el mes de octubre.

“Las dos primeras semanas de octubre fueron de las más mortíferas para la población civil en años”, declaró Danielle Bell, jefa de la misión de la ONU para la supervisión de los derechos humanos en Ucrania.

Según observadores de la ONU, un ataque con misiles de crucero y drones rusos la noche del 6 al 7 de octubre causó la muerte de 22 civiles e hirió a otros 45 en Pryluky, en la región norteña de Chernihiv.

Mientras tanto, Moscú ha intensificado sus ataques contra la infraestructura eléctrica y de calefacción de Ucrania ante la llegada del invierno.

Según las autoridades ucranianas, los ataques rusos del 13 y 14 de octubre dañaron varias instalaciones energéticas, incluidas las tres principales centrales eléctricas de Kiev, dejando temporalmente sin electricidad a unos 600.000 residentes de la capital.

La Organización Internacional para las Migraciones advirtió que nuevos daños a la infraestructura energética podrían obligar a los ucranianos que ya han regresado a sus hogares a huir de nuevo.

Unos 1.45 millones de personas que han regresado al país viven en distritos de primera línea, mientras que aproximadamente 2,1 millones de ancianos ucranianos viven solos en edificios de apartamentos, lo que los hace particularmente vulnerables a los cortes prolongados de electricidad y calefacción.

“Atacar sistemáticamente las infraestructuras de electricidad y calefacción a medida que se acerca el invierno inevitablemente causará un sufrimiento considerable a la población civil”, advirtió Bell.